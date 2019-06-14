В Одесской области испытали "высокоточные" боеприпасы для РСЗО "Ольха-Р"
Совет нацбезопасности и обороны Украины публикует материал об очередных испытаниях реактивной системы залпового огня. Речь идёт об РСЗО "Ольха-Р". Испытания снова проводились на полигоне в Одесской области.
Источник изображения: пресс-служба СНБО
Впервые на тестировании вооружений вместе с министром обороны Украины Степаном Полтораком присутствовал новый секретарь СНБО Александр Данилюк. На этом посту Данилюк ранее сменил Александра Турчинова.
Основной упор в ходе испытаний делался на проверку характеристики ракет для РСЗО "Ольха-Р".
Заявлено, что государственные испытания модернизированных ракет системы залпового огня подтвердили соответствие их характеристик тем, которые заложены в ТТЗ (тактико-техническом задании).
Секретарь СНБО Данилюк:
Одним из важнейших вопросов для Совета национальной безопасности и обороны является вопрос повышения боевого потенциала ВС Украины.
Источник изображения: пресс-служба СНБО
Также Данилюк добавил, что в украинском парламенте приняты решения по обеспечению принятия на вооружение новых ракетных систем "ускоренными темпами".
Боеприпасы для РСЗО "Ольха" создаются конструкторами украинского предприятия "Луч" в сотрудничестве с рядом компаний, включая частные.
Источник изображения: пресс-служба СНБО
В Киеве эти боеприпасы называют "высокоточными" и добавляют, что они "превосходят российские аналоги по боевым возможностям".
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