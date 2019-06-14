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14.06.2019
Военное обозрение

В Одесской области испытали "высокоточные" боеприпасы для РСЗО "Ольха-Р"

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Совет нацбезопасности и обороны Украины публикует материал об очередных испытаниях реактивной системы залпового огня. Речь идёт об РСЗО "Ольха-Р". Испытания снова проводились на полигоне в Одесской области.

Источник изображения: пресс-служба СНБО

Впервые на тестировании вооружений вместе с министром обороны Украины Степаном Полтораком присутствовал новый секретарь СНБО Александр Данилюк. На этом посту Данилюк ранее сменил Александра Турчинова.

Основной упор в ходе испытаний делался на проверку характеристики ракет для РСЗО "Ольха-Р".

Заявлено, что государственные испытания модернизированных ракет системы залпового огня подтвердили соответствие их характеристик тем, которые заложены в ТТЗ (тактико-техническом задании).

Секретарь СНБО Данилюк:

Одним из важнейших вопросов для Совета национальной безопасности и обороны является вопрос повышения боевого потенциала ВС Украины.

Источник изображения: пресс-служба СНБО

Также Данилюк добавил, что в украинском парламенте приняты решения по обеспечению принятия на вооружение новых ракетных систем "ускоренными темпами".

Боеприпасы для РСЗО "Ольха" создаются конструкторами украинского предприятия "Луч" в сотрудничестве с рядом компаний, включая частные.

Источник изображения: пресс-служба СНБО

В Киеве эти боеприпасы называют "высокоточными" и добавляют, что они "превосходят российские аналоги по боевым возможностям".

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Страны
Россия
Украина
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