В Одесской области испытали "высокоточные" боеприпасы для РСЗО "Ольха-Р"

Совет нацбезопасности и обороны Украины публикует материал об очередных испытаниях реактивной системы залпового огня. Речь идёт об РСЗО "Ольха-Р". Испытания снова проводились на полигоне в Одесской области.

Источник изображения: пресс-служба СНБО

Впервые на тестировании вооружений вместе с министром обороны Украины Степаном Полтораком присутствовал новый секретарь СНБО Александр Данилюк. На этом посту Данилюк ранее сменил Александра Турчинова.

Основной упор в ходе испытаний делался на проверку характеристики ракет для РСЗО "Ольха-Р".

Заявлено, что государственные испытания модернизированных ракет системы залпового огня подтвердили соответствие их характеристик тем, которые заложены в ТТЗ (тактико-техническом задании).

Секретарь СНБО Данилюк:

Одним из важнейших вопросов для Совета национальной безопасности и обороны является вопрос повышения боевого потенциала ВС Украины.

Источник изображения: пресс-служба СНБО

Также Данилюк добавил, что в украинском парламенте приняты решения по обеспечению принятия на вооружение новых ракетных систем "ускоренными темпами".

Боеприпасы для РСЗО "Ольха" создаются конструкторами украинского предприятия "Луч" в сотрудничестве с рядом компаний, включая частные.

Источник изображения: пресс-служба СНБО

В Киеве эти боеприпасы называют "высокоточными" и добавляют, что они "превосходят российские аналоги по боевым возможностям".