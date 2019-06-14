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14.06.2019
Известия.ru

Новейший ЗРК "Сосна" впервые покажут на форуме "Армия-2019"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Новейший зенитно-ракетный комплекс "Сосна" на шасси БМП-3 впервые покажут на форуме "Армия-2019". В таком варианте система поступит в российские войска.

Разворот пусковой установки осуществляется за несколько секунд. Ракеты ЗРК могут сбивать как высоко летящие скоростные цели, так и цели, находящиеся на высоте до 5 км и расстоянии до 10 км, передает телеканал "Звезда".

Комплекс "Сосна" появился после глубокой модернизации еще советского ЗРК малой дальности "Стрела-10". Он предназначен для защиты войск от воздушного нападения, в том числе на марше. Новейшие ракеты наводятся по лазерному лучу. Его можно установить на стационарной платформе на земле, колесном БТР или корабле.

29 марта управляющий директор предприятия-разработчика ЗРК "Сосна" КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев заявил об успешном завершении государственных испытаний новейшего зенитно-ракетного комплекса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Сосна
Стрела-10
Компании
КБточмаш Нудельмана
Точмаш
Проекты
АРМИ-20XX
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