Новейший ЗРК "Сосна" впервые покажут на форуме "Армия-2019"

Новейший зенитно-ракетный комплекс "Сосна" на шасси БМП-3 впервые покажут на форуме "Армия-2019". В таком варианте система поступит в российские войска.

Разворот пусковой установки осуществляется за несколько секунд. Ракеты ЗРК могут сбивать как высоко летящие скоростные цели, так и цели, находящиеся на высоте до 5 км и расстоянии до 10 км, передает телеканал "Звезда".

Комплекс "Сосна" появился после глубокой модернизации еще советского ЗРК малой дальности "Стрела-10". Он предназначен для защиты войск от воздушного нападения, в том числе на марше. Новейшие ракеты наводятся по лазерному лучу. Его можно установить на стационарной платформе на земле, колесном БТР или корабле.

29 марта управляющий директор предприятия-разработчика ЗРК "Сосна" КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев заявил об успешном завершении государственных испытаний новейшего зенитно-ракетного комплекса.