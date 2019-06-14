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14.06.2019
Военное обозрение

Опубликован новый перечень проблем с истребителями F-35

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Публикуется свежий доклад Пентагона об обнаруженных проблемах с самолётами семейства F-35. Новые данные говорят о том, что проблемы с истребителями, которые уже продаются ряду стран мира, обнаруживаются в ходе эксплуатации практически ежедневно.

Источник изображения: topwar.ru

Новый отчёт Пентагона по проблемам с F-35 вызвал больший интерес в странах, которые эти американские истребители уже закупили.

Израильский Nziv приводит список из нескольких проблемных моментов, которые были выявлены в ходе использования самолётов пятого поколения в ВВС США за последнее время.

Вот этот перечень:

Радар F-35 отключается при достижении определённой температуры, при которой (по документам) он ещё должен работать.

Проблемы с предохранителями, находящимися в электрических цепях, контролирующих контроль топлива в баках. Они могут размыкать цепь во время скачков напряжения, связанных с грозой. При этом ранее в США решили избавиться от проблемы самым дорогостоящим путём – с помощью замены топливных баков. Однако, как говорится в докладе Пентагона, это не помогло.

Размещение авиационной пушки таково, что при стрельбе из неё вибрация передаётся на кресло пилота. Кроме того, из-за вибрации растёт погрешность показаний приборов, проявляют себя сбои в работе датчиков.

Выявлены несколько случаев сбоев в работе программного обеспечения самолётов F-35.

Вместо заявленных 2-х часов для замены двигателей работа в среднем занимает 52 часа.

Устойчивость самолёта снижается на относительно низких скоростях из-за вихрей, возникающих вокруг плоскости крыла. Это особенная проблема для самолёта при полётах на малых высотах.

Шлем пилота не полностью синхронизирован с компьютером F-35.

Отдельные системы при техническом обслуживании чувствительны к кибератакам.

Некоторые из этих дефектов были исправлены, однако за это время успели обнаружить новые.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
F-35
Проекты
ИТ
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