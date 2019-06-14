Опубликован новый перечень проблем с истребителями F-35
Публикуется свежий доклад Пентагона об обнаруженных проблемах с самолётами семейства F-35. Новые данные говорят о том, что проблемы с истребителями, которые уже продаются ряду стран мира, обнаруживаются в ходе эксплуатации практически ежедневно.
Источник изображения: topwar.ru
Новый отчёт Пентагона по проблемам с F-35 вызвал больший интерес в странах, которые эти американские истребители уже закупили.
Израильский Nziv приводит список из нескольких проблемных моментов, которые были выявлены в ходе использования самолётов пятого поколения в ВВС США за последнее время.
Вот этот перечень:
Радар F-35 отключается при достижении определённой температуры, при которой (по документам) он ещё должен работать.
Проблемы с предохранителями, находящимися в электрических цепях, контролирующих контроль топлива в баках. Они могут размыкать цепь во время скачков напряжения, связанных с грозой. При этом ранее в США решили избавиться от проблемы самым дорогостоящим путём – с помощью замены топливных баков. Однако, как говорится в докладе Пентагона, это не помогло.
Размещение авиационной пушки таково, что при стрельбе из неё вибрация передаётся на кресло пилота. Кроме того, из-за вибрации растёт погрешность показаний приборов, проявляют себя сбои в работе датчиков.
Выявлены несколько случаев сбоев в работе программного обеспечения самолётов F-35.
Вместо заявленных 2-х часов для замены двигателей работа в среднем занимает 52 часа.
Устойчивость самолёта снижается на относительно низких скоростях из-за вихрей, возникающих вокруг плоскости крыла. Это особенная проблема для самолёта при полётах на малых высотах.
Шлем пилота не полностью синхронизирован с компьютером F-35.
Отдельные системы при техническом обслуживании чувствительны к кибератакам.
Некоторые из этих дефектов были исправлены, однако за это время успели обнаружить новые.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются