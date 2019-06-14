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14.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

МИД назвал ключевой фактор для продления СНВ-3

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Договор по сокращению наступательных вооружений (СНВ-3) невозможно продлить без решения вопроса по американским переоборудованным носителям.

"Договор истекает 5 февраля 2021 года, его можно продлить еще на пять лет. Этим надо заниматься и с точки зрения решения проблемы искусственного выведения США значительного количества своих стратегических носителей, которые объявлены переоборудованными под неядерные миссии. Сделано это так, что Россия не может самостоятельно, в соответствии с положением договора, подтвердить необратимость такого переоборудования", – пояснил замминистра, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что проблему необходимо решить, так как продлить договор без этого не получится.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если США не захотят продлевать СНВ-3, то Россия также не будет этого делать. При этом глава государства отметил, что отечественное вооружение способно защитить страну на длительную историческую перспективу.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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