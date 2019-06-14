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14.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американский БТР испытали с помощью ядерного реактора

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M1135 Stryker
Легкобронированная боевая машина M1135 Stryker.
Источник изображения: olive-drab.com

Американское Агентство по ядерным вооружениям и противодействию оружию массового поражения (USANCA) провело испытания БТР M1135 Stryker NBCRV с использованием ядерного облучения, пишут СМИ.

БТР облучили в экспериментальном импульсном ядерном реакторе на ракетном полигоне White Sands Missle Range, пишет "Наука и техника".

Специалисты проверили, насколько хорошо машина сможет защитить экипаж от облучения и соотнесли эти данные с компьютерной моделью по расчету уровня облучения БТР.

Майор USANCA Уильям Босли заявил, что новая методика даст возможность установить стойкость к радиации без "натурных" тестов, что позволит обойтись без дорогостоящего облучения в реакторе.

Машина Stryker NBC RV оборудована блоком датчиков, отслеживающих состояние окружающей среды в реальном времени. Вентиляционная система машины может создать в корпусе БТР повышенное давление, исключающее попадание зараженных воздуха и пыли.

Ранее в Сети опубликовали видео уничтожения хуситами современного броневика американского производства с помощью старого советского пулемета ДШКМ калибра 12,7 мм.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
США
Продукция
Stryker
Проекты
ИТ
Ядерный щит
ЯО
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