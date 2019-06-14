"Это вопрос безопасности": почему Медведев недоволен Роскосмосом
Медведев потребовал от Роскосмоса вернуть лидерство России
Дмитрий Медведев второй раз за год раскритиковал руководство Роскосмоса. На этот раз причиной стала низкая эффективность расходования средств, невыполнение госконтрактов и срывы сроков запусков.
Руководство госкорпорации Роскосмос вновь получило порцию критики от главы правительства Дмитрия Медведева. Произошло это на совещании у премьера по вопросу развития Роскосмоса, передает ТАСС.
"Ситуация следующая: Роскосмос пока использовал меньше четверти выделенных денег, то есть порядка 22%, - сказал премьер, открывая совещание по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". - До конца года государственная корпорация должна будет освоить еще около 200 млрд рублей".
Еще одним упреком стало несоблюдение госкорпорацией ранее установленных сроков пусков и невыполнение госконтрактов по пилотируемым запускам. "Мы, к сожалению, уже сталкивались с ситуацией, когда корпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции. Мы понимаем, какие негативные последствия это влечет. Это и недозагруженные предприятия, и несоблюдение различных сроков", - сказал Медведев.
В частности, по словам главы правительства,
При этом премьер отметил, что российская космическая отрасль должна учитывать новые санкционные ограничения, введенные в отношении России в последние годы.
"Есть и целый ряд всяких ограничений новых, которые введены нашими "друзьями". Тоже нужно будет учитывать их в работе и обсудить, как в этом случае поступить", - сказал Медведев.
По словам Медведева, Россия не имеет права сдавать свои позиции в области космоса, и возвращение лидерства в этой отрасли - вопрос национальной безопасности.
"Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции. Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности", - сказал Медведев.
"В освоение космоса мы вкладываем серьезные деньги, сопоставление с иностранными аналогами, конечно, возможно, но надо понимать, что у нас свои финансовые возможности, у наших партнеров и конкурентов в чем-то - они свои. Поэтому нужно адекватно это оценивать, поэтому мы ждем от этих денег, от этих инвестиций - отдачи", - отметил глава правительства.
Роскосмос становится объектом критики далеко не в первый раз, ранее претензии к деятельности госкорпорации предъявляли силовые и контролирующие органы, а на прошлом совещании в правительстве в январе под огонь критики попал и сам глава госкорпорации Дмитрия Рогозина, который довольно часто рассказывает о планах отрасли на долгие годы вперед.
"Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача", - сказал Медведев в январе.
Минувшей весной в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в прошедшем 2018 году, говорилось о том, что свыше 1,6 млрд рублей похищены на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха, деньги эти были выделены на модернизацию производственной базы и создание новых перспективных разработок.
По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела. В ходе проверок были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.
По его словам, по результатам проверки за время с 2017-го по первую половину 2018 года в рамках 37 статьи УК России в следственные органы были направлены 44 материала.
"Выявлены по исследованию того периода системные нарушения законодательства, в том числе о гособоронзаказе", - сказал Куренной. Он добавил, что деятельность нынешнего руководства Роскосмоса также находится под контролем.
Тогда же прозвучали обвинения в отношении Роскосмоса и со стороны Счетной палаты. Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что госкорпорация Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, большие проблемы с Роскосмосом связаны с нерациональными тратами, всевозможными нарушениями дисциплины, процедуры закупок, завышением цен.
"Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано - и сейчас идут расследования", - сказал Кудрин.
Отдел "Наука"
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