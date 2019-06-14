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14.06.2019
ИноСМИ

Do Rzeczy (Польша): Польша стала полноправным членом НАТО

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Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне.
Источник изображения: © REUTERS, Kevin Lamarque

В словах бывшего министра обороны Польши слышится восторг и упоение от того, что в стране наконец-то появится настоящая американская база. Не важно, сколько это будет стоить, главное, что Польшу заметили и похвалили американцы. Страна наконец-то "доросла" до полноправного членства в НАТО. А кем же она была до сих пор? Видимо, в НАТО полноправность определяется размерами трат и лояльностью к США.

Интервью с Яном Парысом (Jan Parys) - бывшим министром обороны Польши.

Do Rzeczy: Какую оценку Вы можете дать визиту Анджея Дуды в Вашингтон?

Ян Парыс: Это, несомненно, огромный успех. Во время переговоров прозвучали очень важные заявления на тему военного сотрудничества. Американский контингент в нашей стране будет увеличен. Для Польши это серьезное достижение. В политическом плане - это успех партии "Право и справедливость".

- Что мы, как страна, получаем?

- Это следствие того переворота, который произошел в 2016 и 2017 годах. Сейчас присутствие американских военных в Польше кажется нам очевидной вещью, но еще три года назад их у нас вообще не было. Сейчас на нашей территории находится 4тысячи военных, а станет на тысячу больше. Появятся специальные разведывательные подразделения. Все это важно, ведь наше военное сотрудничество становится более плодотворным, безопасность укрепляется. Известно, что речь идет также о современных технологиях. После закупки самолетов F-35 польским военным придется дорасти до уровня своих коллег из сверхдержав. То, что мы будем тесно сотрудничать с Соединенными Штатами на самом высоком уровне, имеет огромное значение.

- Одни говорят, что сейчас мы наконец будет надежно защищены от России, а другие утверждают, что одного военного присутствия мало, что настоящих баз на нашей территории так и нет.

- Как говорил в 2016 году на всех пресс-конференциях занимавший тогда пост главы МИД Витольд Ващиковский (Witold Waszczykowski), значение имеет "присутствие, присутствие, присутствие". То, как официально это присутствие называется, не так важно. Сейчас Польша фактически получит американскую базу, из которой военных можно будет перебрасывать в Сирию или другие регионы мира. На ситуацию следует взглянуть не только через призму российской угрозы. Польша стала настоящим, полноправным членом НАТО. Это невероятно важный для нас день. Я рад, что мы продолжаем курс политики 2016, 2017 годов.

- В Польше появились публицисты и политики, которые высказываются о союзе с США в резко негативном тоне, звучат также пророссийские высказывания…

- Как в Польше, так и в США есть публицисты, которые ставят под вопрос смысл существования НАТО, утверждают, что Альянс движется к своему закату. Некоторые сомневаются также в необходимости сотрудничества между Варшавой и Вашингтоном. На мой взгляд, все они выражают точку зрения России. В историю они войдут как люди, которые хотели подорвать безопасность нашей страны.

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Польша
Россия
Сирия
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F-35
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