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14.06.2019
ТАСС

Роскосмос рассматривает обращение Совета РАН о необходимости начать проект "Венера-Д"

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Венера-Д
Межпланетная станция "Венера-Д".
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

Ранее Совет направил в госкорпорацию обращение о необходимости начать реализацию проекта и финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по нему

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роскосмос получил обращение Совета РАН по космосу о необходимости начать реализацию проекта "Венера-Д". Сейчас это обращение рассматривается его специалистами, сообщили в четверг ТАСС в госкорпорации.

"Письмо из РАН поступило и находится на рассмотрении госкорпорации", - сказали в Роскосмосе.

Ранее зампредседателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что Совет направил в Роскосмос обращение о необходимости начать реализацию проекта "Венера-Д" и финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по нему. Зеленый напомнил, что Совет РАН по космосу на последнем заседании обсудил проект "Венера-Д" и предложил его к реализации. Совет поддержал этот проект, уточнил он.

Проект "Венера-Д"

Предложение Совета РАН направить Роскосмосу обращение о необходимости начать финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по проекту "Венера-Д" содержалось в проекте решения Совета от 29 мая. В документе также отмечалось, что начать финансирование эскизного проекта "Венера-Д" требуется в 2020 году, если этап технических предложений пройдет успешно. Проект должен быть реализован в сотрудничестве с NASA, предполагаемой датой запуска миссии назывался 2029 год.

Ранее заместитель директора ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил, что стоимость опытно-конструкторских работ в рамках проекта "Венера-Д" составит примерно 17 млрд рублей.

Планируется, что "Венера-Д" будет продолжать исследования Венеры: ее структуры, динамики нижней атмосферы, вулканизма и прочих процессов. С российской стороны проектом занимается ИКИ и НПО имени С. А. Лавочкина.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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