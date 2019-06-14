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14.06.2019
Интерфакс-АВН

Медведев сообщил о внесении изменений в федеральную космическую программу

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Дмитрий Медведев проводит совещание
Дмитрий Медведев проводит совещание.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Астафьев

Горки. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о внесении изменений в федеральную космическую программу.

"Я, кстати, подписал постановление, которое вносит изменения в федеральную космическую программу, приводит ее запланированное финансирование в соответствии с федеральным бюджетом на этот год и на два ближайших года. При этом показатели и цели программы остаются прежними", - сказал Медведев на совещании по вопросу развития корпорации "Роскосмос" в четверг.

Он отметил, что в ходе совещания будет рассмотрено будущее государственной программы "Космическая деятельность России", которая завершается в следующем году.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
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