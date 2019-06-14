Медведев сообщил о внесении изменений в федеральную космическую программу

Горки. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о внесении изменений в федеральную космическую программу.

"Я, кстати, подписал постановление, которое вносит изменения в федеральную космическую программу, приводит ее запланированное финансирование в соответствии с федеральным бюджетом на этот год и на два ближайших года. При этом показатели и цели программы остаются прежними", - сказал Медведев на совещании по вопросу развития корпорации "Роскосмос" в четверг.

Он отметил, что в ходе совещания будет рассмотрено будущее государственной программы "Космическая деятельность России", которая завершается в следующем году.