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14.06.2019
Интерфакс-АВН

Пуск ракеты "Союз" с очередным экипажем МКС в июле будет вечерним - "Роскосмос"

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Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12"
Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Экипаж корабля "Союз МС-13" отправится на борт Международной космической станции (МКС) в 19:28 МСК, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"Старт ракеты-носителя с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-13" запланирован на 20 июля в 19:28 ", - сказали в госкорпорации.

В составе основного экипажа - командир Александр Скворцов ("Роскосмос") и бортинженеры Лука Пармитано (Европейское космическое агентство) и Эндрю Морган (NASA).

Во вторник Главная медицинская комиссия проанализировала данные медицинских обследований командиров основного и дублирующего экипажей МКС-60/61. Космонавты Александр Скворцов и Сергей Рыжиков были признаны годными к полёту по состоянию здоровья, сообщал "Роскосмос".

В состав дублирующего экипажа входят командир Сергей Рыжиков, бортинженер-1 Томас Маршберн (США, NASA) и бортинженер-2 Соити Ногути (Япония, JAXA).

Ранее сообщалось, что россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак должны вернуться на Землю 25 июня.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кук и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

Кононенко, Макклейн и Сен-Жак работают на орбите с 3 декабря прошлого года. Их коллеги прилетели на МКС 15 марта 2019 года.

Кук пробудет на МКС до февраля следующего года, сообщило ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). "Работа Кук на орбите продлена до февраля 2020 года, она установит новый рекорд непрерывного нахождения в космосе для женщин - 328 суток", - говорилось в сообщении агентства 17 апреля.

Таким образом, Кук, работающая на МКС с 15 марта, побьет рекорд Пегги Уилсон, которая в 2016-2017 годах пробыла на МКС 288 дней.

Ранее о том, что двум американским астронавтам придётся задержаться на МКС дольше для обеспечения возможности полёта первого астронавта ОАЭ сообщал замглавы NASA Билл Герстенмайер.

"Мы работаем с "Роскосмосом" по уточнению программы полёта на 2019 год. Члены нашего американского экипажа Кристина Кук и Эндрю Морган останутся дольше, такая задержка поможет возможности полёта астронавта Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Герстенмайер на пресс-конференции на Байконуре 15 марта.

Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, с которыми улетела с Земли Кук, вернутся на планету осенью после 204 суток полета.

Третье место в корабле "Союз МС" займет первый в истории астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов, который после нескольких дней пребывания на орбите вернется на Землю в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-12".

Как ранее сообщал "Интерфакс", им стал Хаззаа Аль-Мансури. Он отправится на МКС 25 сентября вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Миер, а вернется 3 октября.

В настоящее время Аль-Мансури вместе с соотечественником Султаном Аль-Нейади проводят тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Полет астронавта ОАЭ приведёт к продлению времени нахождения на станции и члена другой экспедиции. Дольше запланированного на орбите пробудет Эндрю Морган, который 20 июля отправится в космос вместе с россиянином Александром Скворцовым, и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Лукой Пармитано из Италии.

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