Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств

Государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, а сроки запуска для развертывания постоянно переносятся, отметил премьер

ГОРКИ, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Роскосмос за недостаточную эффективность освоения бюджетных средств.

"Ситуация следующая: Роскосмос пока использовал меньше четверти выделенных денег, то есть порядка 22%, - сказал премьер, открывая совещание по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". - До конца года государственная корпорация должна будет освоить еще около 200 млрд рублей".

Россия должна учесть новые санкционные ограничения при реализации своей космической программы, добавил Медведев.

"Есть и целый ряд всяких ограничений новых, которые введены нашими "друзьями". Тоже нужно будет учитывать их в работе и обсудить, как в этом случае поступить", - сказал Медведев.

Как отметил глава правительства, на совещании необходимо обсудить будущее государственной программы космической деятельности РФ, которая завершается в следующем году. "Есть указание президента на эту тему. Давайте подумаем вообще, как и что там может быть, и в какой форме",- заявил Медведев.

По его словам, в ходе совещания надо также обсудить вопросы строительства космодрома "Восточный".

"Мы, когда с вами встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные, стройка под угрозой незавершения к запланированному времени. Хотел бы тоже, чтобы коллеги доложили кратко, что происходит со строительством объектов на космодроме",- добавил премьер-министр России.

Госконтракты по пилотируемым полетам

Госконтракты по пилотируемым полетам не выполняются, добавил Медведев.

"К сожалению, мы сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются и сроки запуска для развертывания постоянно переносятся, я имею в виду российский сегмент", - сказал он.

Премьер напомнил, что в освоение космоса государство вкладывает серьезные деньги. "Сопоставления с иностранными аналогами, конечно, возможны, но надо понимать, что у нас свои финансовые возможности, у наших партнеров и конкурентов в чем-то они свои. Нужно адекватно это оценивать", - сказал российский премьер, подчеркнув, что от выделяемых инвестиций власти ждут реальной отдачи.

Медведев с сожалением констатировал, что ситуация, когда Роскосмос не смог использовать бюджетные инвестиции уже случалась. "Мы понимаем, какие это негативные последствия влечет. Это недозагруженные предприятия, несоблюдение различных сроков", - добавил. он.

Премьер обратился к участникам совещания и, в частности, к главе госкорпорации Дмитрию Рогозину с просьбой доложить о том, что делается для того, чтобы указанные проблемы решить, каковы планы по эффективному использованию бюджетных средств.

"Тем более, что мы договаривались на прошлом совещании и было такое поручение - создать систему казначейского сопровождения, подключиться к системе мониторинга финансового обеспечения государственного оборонного заказа внутри Министерства обороны", - заключил он, уточнив, что ему известно о том, что система создана, но хотелось бы посмотреть, какую отдачу она дает.

Возвращение лидерства России в космосе

Премьер-министр отметил, что возвращение лидерства России в космосе - вопрос не только престижа, но и национальной безопасности.

"Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не там много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и национальной безопасности", - сказал премьер.

В начале совещания премьер-министр заявил, что главной темой обсуждения станет финансовое состояние Роскосмоса и его подведомственных организаций, поскольку "с учетом разных нюансов ситуация требует внимания со стороны государства, постоянного контроля". Он напомнил, что 23 января текущего года этот вопрос уже поднимался.

Сейчас же Медведев предложил участникам совещания доложить о предпринятых шагах. "Времени было достаточно, мы даже несколько отсрочили проведение этого совещания", - уточнил он.

Глава правительства напомнил о том, что в свое время Россия была первопроходцем в космосе, опережала абсолютное большинство других стран, и поэтому сейчас не имеет права сдавать позиции. По его словам, центральную роль должен сыграть Роскосмос.

Финансирование Федеральной космической программы

Медведев сообщил, что подписал постановление, которое приводит в соответствие с бюджетом финансирование Федеральной космической программы (ФПК) на ближайшие несколько лет.

"Я подписал постановление, которое вносит изменения в Федеральную космическую программу, приводит ее в запланированное финансирование, в соответствие с федеральным бюджетом на этот и на два ближайших года", - сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что при этом показатели и цели ФКП остаются прежними - на 2019 год заложено около 260 млрд рублей. Большая часть средств - 183,2 млрд рублей - уже направлено Роскосмосу, оставшиеся также будут доведены, пообещал премьер.