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14.06.2019
Интерфакс-АВН

Министры обороны США и Турции обсудили письмо об С-400

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Стамбул. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг провел телефонный разговор с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом, сообщает агентство "Анадолу".

В ходе разговора турецкий министр раскритиковал неуместные, по его словам, формулировки в письме, направленном ранее Шанаханом, сообщает агентство.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили: Шанахан предупредил Анкару, что США полностью свернут сотрудничество с ней по программе F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских систем ПВО С-400.

В письме своему турецкому визави Шанахан также заявил, что покупка С-400 "подталкивает Турцию к чрезмерной стратегической и экономической зависимости от России и подорвет потенциал очень сильной турецкой оборонной промышленности".

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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