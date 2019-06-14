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14.06.2019
Интерфакс-АВН

Пулестойкую наблюдательную вышку презентуют на форуме "оборонщики" из Петербурга

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Сопка-2
ТРЛК "Сопка-2" в аэропорту Астрахани.
Источник изображения: antonio-d50.livejournal.com

Санкт-Петербург. 13 июня. ИНТЕРФАКС- Бронированная наблюдательная вышка "Сопка 1 СВ" для защиты часовых будет впервые представлена в экспозиции Научно-производственного объединения Специальных материалов (НПО СМ, Санкт-Петербург) на Пятом международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдёт в России с 25 по 30 июня.

"Государственные испытания вышки "Сопка 1 СВ" прошли на полигоне Минобороны России. По результатам было решено принять её на снабжение Вооружённых сил", - сообщил "Интерфаксу" в четверг директор Завода специальных материалов (входит в НПО СМ) Никита Сильников.

При этом он отметил, что НПО СМ имеет все необходимые лицензии и сертификаты на осуществление деятельности по разработке, производству, вводу в эксплуатацию и ремонту изделия.

По словам Сильникова, завод ориентируется на конкретные задачи, поставленные разработчиками, и гарантированно их выполняет.

"В ходе изготовления и испытаний нового изделия вносим свои предложения. Сообща работаем с прицелом на перспективу и в инициативном порядке", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь советник генерального директора НПО СМ Юрий Клёнов пояснил, что предназначенная для установки по периметру охраняемого объекта секционная конструкция состоит из крыши, наблюдательного модуля (кабины), среднего постамента и нижнего постамента (укрытия-окопа). Все элементы кабины, расположенные до уровня нижнего среза бойниц, а также стальные листы и дверь с бойницей укрытия-окопа выдерживают испытания обстрелом на класс защитной структуры Бр3 от воздействия пуль стрелкового оружия, рассказал Клёнов.

Он отметил, что конструкция наблюдательной вышки позволяет осуществлять её сборку на месте установки без проведения сварочных работ. Может перевозиться всеми видами транспорта, в том числе и воздушным. Средний постамент оборудован противогранатной сеткой. Есть приспособления для размещения сигнальных ракет, средств защиты, приборов ночного видения, радиостанции, громкоговорящей связи, телефона, тревожно-вызывной сигнализации, видеокамеры и других систем обеспечения боевой и повседневной жизнедеятельности. "Внутренний материал обшивки кабин исключает рикошеты и возгорание, не выделяет ядовитые газы при нагревании. Бойницы имеют рамы с триплексным остеклением", - сообщил Клёнов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
СМ НПО
Проекты
АРМИ-20XX
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