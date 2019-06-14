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14.06.2019
Интерфакс-АВН

ОДК на базе цифровых технологий переходит на новую модель управления сервисными процессами в масштабах всей корпорации

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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) реализовала первый этап проекта построения процессов управления ИТ-услугами и сервисным обслуживанием на базе отечественной платформы Naumen Service Desk, сообщает пресс-служба корпорации.

"Внедрение универсальной платформы Naumen Service Desk позволило ОДК начать цифровые преобразования для планомерного перехода на новую модель управления сервисными процессами в масштабах всей корпорации. Разветвленный ИТ-ландшафт интегрированной структуры охватывает более 500 различных систем, включая инфраструктурное и офисное ПО (программное обеспечение)", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По информации пресс-службы, конечной целью комплексного проекта автоматизации является повышение операционной эффективности деятельности корпорации.

В сообщении приводятся слова руководителя департамента инфраструктуры ОДК Александра Королькова, который сообщил, что на базе данного проекта было разработано решение, которое тиражировано на все дочерние общества корпорации. "Удалось запустить единую корпоративную систему управления ИТ-услугами, которая повышает стандарты сервисной деятельности в ИТ всей корпорации", - сказал он.

По словам А.Королькова, специалисты Naumen Service Desk сначала внедрили в управляющей компании АО "ОДК", в ПАО "ОДК-Сатурн" и "ОКБ им. Люльки". Далее, опираясь на разработанную методику, функциональность системы тиражировали на остальных предприятиях корпорации.

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Россия
Компании
ОДК УК
Проекты
ИТ
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