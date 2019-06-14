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14.06.2019
Lenta.ru

24 конвертоплана V-22 выполнили "Слоновью прогулку"

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dvidshub.net

24 конвертоплана MV-22B Osprey и 16 тяжелых транспортных вертолетов CH-53E Super Stallion 6 июня совершили "Слоновью прогулку". Соответствующее видео опубликовала служба DMA (Defense Media Activity).

Упражнение, прошедшее на авиабазе Мирамар (Калифорния) Корпуса морской пехоты (КМП) США, продемонстрировало оперативную боеготовность летной техники.

В ноябре 2018 года 35 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II совершили "Слоновью прогулку" на авиабазе Хилл (Юта) Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Упражнение "Слоновья прогулка" предполагает взлет с одной площадки большого числа однотипных летательных аппаратов, происходящий с небольшими интервалами друг от друга.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
F-35
F-35A
MV-22 Osprey
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