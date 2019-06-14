Азербайджан обвинил Армению в попытке сбить ее военные самолеты

Авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана провели плановые учебные полеты на Физулинском направлении фронта в зоне карабахского конфликта.

Как сообщили порталу Armiya.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в это время Вооруженные силы Армении, применив зенитно-ракетный комплекс "Оса", "предприняли попытку сбить наши авиационные средства". Две ракеты, выпущенные из зенитно-ракетного комплекса, не поразив цели самоликвидировались в воздухе, утверждают в азербайджанском военном ведомстве.

"Это стало возможным благодаря мастерству наших военных пилотов и современным приборам, установленным в авиационных средствах, а с другой стороны из-за непригодности и низкого качества военной техники противника, а также низкого уровня подготовки боевого расчета, ответственного за управление данной военной техникой", - представили свое видение инцидента в Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, момент полета одной из ракет был запечатлен беспилотным летательным аппаратом ВС Азербайджана, поднятым в воздух для проведения съемок учебных полетов авиационных средств республики.