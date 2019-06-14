Войти
14.06.2019
Военно-промышленный курьер

Азербайджан обвинил Армению в попытке сбить ее военные самолеты

371
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана провели плановые учебные полеты на Физулинском направлении фронта в зоне карабахского конфликта.

Как сообщили порталу Armiya.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в это время Вооруженные силы Армении, применив зенитно-ракетный комплекс "Оса", "предприняли попытку сбить наши авиационные средства". Две ракеты, выпущенные из зенитно-ракетного комплекса, не поразив цели самоликвидировались в воздухе, утверждают в азербайджанском военном ведомстве.

"Это стало возможным благодаря мастерству наших военных пилотов и современным приборам, установленным в авиационных средствах, а с другой стороны из-за непригодности и низкого качества военной техники противника, а также низкого уровня подготовки боевого расчета, ответственного за управление данной военной техникой", - представили свое видение инцидента в Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, момент полета одной из ракет был запечатлен беспилотным летательным аппаратом ВС Азербайджана, поднятым в воздух для проведения съемок учебных полетов авиационных средств республики.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Продукция
Оса-АКМ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
26.03.2018
Где Вашингтон может нанести следующий удар
26.12.2016
Основы несокрушимости
16.06.2016
Объединённая система ПВО Армении и России: аргументы против пропаганды
10.03.2016
Форпост с вопросами
06.08.2014
Силы кооперации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 10:48
  • 1
Последний из семейства Ан-12
  • 14.06 10:10
  • 3
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 14.06 10:07
  • 1
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 14.06 09:58
  • 1
Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
  • 14.06 09:53
  • 4
Нужны ли России новые авианосцы
  • 14.06 09:25
  • 1
Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя
  • 14.06 09:01
  • 67
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 14.06 08:09
  • 1
Как советская подлодка протаранила авианосец США
  • 14.06 08:07
  • 1
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
  • 14.06 07:27
  • 1
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
  • 14.06 07:16
  • 1
Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области
  • 14.06 07:14
  • 1
В США испытали гиперзвуковое оружие
  • 14.06 06:51
  • 1
Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО
  • 14.06 06:46
  • 21
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 14.06 00:20
  • 18
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным