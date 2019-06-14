США предлагают Индии обменять С-400 на F-35

США могут предложить Индии купить истребители пятого поколения F-35 при условии, что Нью-Дели откажется от закупки российских ЗРК С-400 "Триумф" по уже подписанному соглашению на сумму$ 5,4 млрд. Об этом сообщила газета The Economic Times.

"США усилили давление на Индию в связи с подписанием в октябре прошлого года соглашения о поставке С-400. Высокопоставленные представители Вашингтона заявили, что это окажет прямое воздействие на любое сотрудничество (двух стран) в сфере высоких технологий", - отмечает издание.

Власти Индии наблюдают за ситуацией вокруг сделки России и Турции по ЗРК С-400 на $ 2,5 млрд. США угрожают Анкаре санкциями и отказом от выполнения контракта по поставке истребителей F-35. Между тем, указывает газета, министерство обороны Индии, как ожидается, в ближайшее время объявит тендер на 111 истребителей для ВВС в рамках программы стратегического партнерства. Индийские ВМС также готовят технические обоснования, касающиеся предстоящей закупки 57 боевых самолетов.

"В то время как от Индии не поступало официальных запросов, и США не предлагали поставки F-35, эти самолеты считаются единственной воздушной платформой, которая в случае модернизации и оснащения (соответствующими) вооружениями может поражать ЗРК С-400, который был поставлен Китаю", - подчеркивает The Economic Times.