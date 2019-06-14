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14.06.2019
ЦАМТО

Минобороны Бельгии намерено продать имеющиеся самолеты ВТА C-130

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Lockheed Martin C-130 Hercules
Lockheed Martin C-130 Hercules.
Источник изображения: www.janes.com

ЦАМТО, 13 июня. Минобороны Бельгии разместило на своем веб-сайте уведомление о намерении продать состоящие на вооружении самолеты ВТА C-130 "Геркулес" вместе с соответствующими запчастями, инструментом и другими системами поддержки.

Заинтересованные покупатели должны уведомить о своей заинтересованности в покупке самолетов до 28 июня.

По имеющимся данным, в настоящее время на вооружении ВВС Бельгии остается 9 из 12 первоначально поставленных самолетов С-130. Эксплуатация первого C-130 началась в 1972 году. Министерство обороны Бельгии сообщило, что в рамках модернизации самолеты были оснащены новыми крыльями и кабинами. В настоящее время эксплуатация C-130 продолжается. На прошлой неделе один из самолетов возвратился из долгосрочной миссии ООН в Мали. Предполагается, что эксплуатация C-130 будет осуществляться до 2020 года, когда начнутся поставки семи новых A-400M.

Как сообщал ЦАМТО, Бельгия в числе семи стран, входящих в Организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), в декабре 2001 года подписала соглашение на поставку 7 ед. A-400M. Они предназначены для замены состоящих на вооружении C-130 "Геркулес". A-400M будут поставлены в период 2020-2022 гг. и войдут в состав 15-го транспортного авиакрыла, размещенного на авиабазе Мельсбрек.

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Страны
Бельгия
Мали
Продукция
A400M
C-130
Компании
OCCAR
ООН
Проекты
2020-й год
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Отложены, сокращены или аннулированы
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