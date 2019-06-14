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14.06.2019
Российская газета

Настоящее оружие Судного дня: Запад оценил российскую ракету

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Источник изображения: Россия 24/youtube.com

Немецкие СМИ заинтересовались российской противоракетой ПРС-1М.

Судя по публикации в Stern, перевод которой предоставляет иносми, западные эксперты признают, что Россия вырвалась вперед в сфере создания гиперзвукового оружия. Особое внимание автор материала обращает на недавнее испытание противоракеты ПРС-1М.

Как пишет Stern, эти ракеты относятся к противоракетной системе А-135. Их можно запускать из подземной шахты или с тягача. При этом ПРС-1М предполагается использовать в случае атомной войны против ядерного ракетного удара для защиты столицы и других важных городов.

"ПРС-1М - настоящее оружие Судного дня", - пишет Stern.

Особенностью противоракеты является использование в качестве заряда ядерной боеголовки мощностью в несколько килотонн, которая должна взорваться на большой высоте. ПРС-1М может перехватывать ракеты на высоте 50 километров, а дальность ее действия оценивается в 350 километров. При этом ракета снабжена особой защитой от перегрева. Кроме того, высказывается предположение о том, что используемый на ПРС-1М двигатель, может применяться и на других ракетах.

Вообще в публикации отдельно говорится о других российских гиперзвуковых ракетах, перехватить которые не под силам американским противоракетам и отмечается, что российские ракеты и боеголовки управляются даже на огромных скоростях.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
А-135
ПРС-1М
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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