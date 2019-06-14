Т-55 – танк всех времен и народов

Со свалки с пламенным приветом

Т-14 на платформе "Армата", южнокорейская "Черная пантера-2", европейский "Леопард-2" последних модификаций, израильская "Меркава" – страны разрабатывают современные, дорогие и баснословно дорогие танки, но в боевых сводках из горячих точек планеты мелькает совсем другая техника.

В Ливии, но особенно в Сирии, буднично воюют советские Т-62 из 60-х, Т-55 из 50-х и даже первый послевоенный танк СССР Т-54, принятый на вооружение в 1946-м.

Как же так?

Во-первых, танк есть танк. У Т-55 имеется 100-мм пушка, выстрел из которой так же, как полвека назад, очень не понравится всякому, кто окажется в зоне поражения осколочно-фугасного снаряда. Есть пять опорных катков, по которым резво бегает гусеница, и весьма надежный двигатель, чтобы ее крутить. Все это просто в эксплуатации и ремонтопригодно при наличии прямых рук и энтузиазма. Когда ничего больше нет, лучше с Т-55, чем без него.

“ Т-54/Т-55 можно найти в закромах трети стран планеты, даже у нас ”

Во-вторых, эти танки в свое время были весьма продвинутыми моделями, разработанными с внедрением передовых технологий и решений, что до сих пор сказывается.

В-третьих, что Т-55, что Т-62 выпущены чудовищными тиражами, и если Т-62 остается на вооружении дюжины армий, то Т-54/Т-55 можно найти в закромах трети стран планеты. Даже у нас, хоть и на хранении.

А значит, что мы еще не раз увидим эти танки в бою. Посему любопытно взглянуть на то, как их модернизируют, пытаясь приспособить к условиям современной войны, и есть ли у этого будущее.

Сидят за решеткой

Проблема ветеранов в том, что их бронирование безнадежно устарело. Его дырявит любая граната широко распространенных РПГ. А так как одной молитвы, похоже, не хватает, сирийские танкисты вовсю обшивают свои машины решетчатыми экранами. В качестве материала используют любой металл, какой удается найти и приспособить. Сварочный аппарат, пара дней работы и противокумулятивная защита готова. Легкая, быстро устанавливаемая и нередко бесполезная. Об эффективности решетчатых экранов спорят давно, однако наши оружейники, пожалуй, поставили точку в этом споре – правильно рассчитанные и грамотно установленные, решетки действительно работают. Взгляните на корму Т-14 или на Т-90М проекта "Прорыв-3", последний обзавелся сетчатой кольчужкой даже по погону башни.

Как там с расчетами у сирийских танкистов, неизвестно, но, думается, война селекционирует правильные решения. Бывает, что на свет появляются весьма нетривиальные подходы.

Идея усилить броню мешками с песком или даже землей совсем не нова – так советские танкисты спасались от фаустпатронов при штурме Берлина в 45-м. А как насчет резиновых экранов? Пространство между ними и броней бутят металлоломом для лучшего рассеивания кумулятивной струи. Выглядит это одеяние весьма отвратно, но, судя по всему, оно действительно защищает танк.

И самый необычный подход: использование дерева в качестве противокумулятивных экранов. В Сирии с лесами не очень, а в Азии такое бронирование встречается. Плюсы очевидны – древесина гораздо легче метала, при этом способна дать серьезную толщину, и в некоторых регионах планеты добыть ее гораздо проще, чем металл. Минусы тоже имеются, возможно, это просто не работает. Было бы интересно взглянуть на практические испытания такой брони.

Но лучше всех экранов от вражеских гранатометчиков защищает слаженная работа танка со своей пехотой – у РПГ все же радиус действия редко превышает 500 метров.

Скворечник

Другое дело – противотанковые ракетные комплексы. Они с успехом учатся уничтожать и современные танки, преодолевая активную защиту, и динамическую броню с расстояния стрельбы в несколько километров.

Фото: i.pinimg.com

В сирийской армии родилось весьма оригинальное и дешевое средство противодействия – "Мираж", который дорос уже до третьего поколения и в России прозван "Скворечником". Суть проста: он слепит оператора ПТРК, мешая ему сопровождать ракету. Не то чтобы панацея, но все же обеспечивает защиту от некоторых видов противотанковых комплексов, например американского BGM-71 ТOW.

В принципе здесь сгодится любая пассивная защита, вплоть до мультиспектральных завес.

Советские бастионы

Все перечисленное можно смонтировать на танке если и не в полевых условиях, то уж на ремонтной базе точно. А если у вас есть время и деньги, можно тот же Т-55 прогнать через полную модернизацию в заводских условиях. В СССР такую программу разработали под названием Т-55МВ, и в сирийской войне эти танки показали себя весьма достойно. Тогда поставили все, что только было рационально. Тут вам и динамическая защита, прикрытая резиновыми противокумулятивными экранами, и новый двигатель, чтобы тянуть все это, и система управления огнем "Волна", серьезно добавившая экипажу очков видимости и вероятности попадания в цель. И главное – комплекс управляемого вооружения "Бастион", способный с расстояния пять километров пробить 600–750 миллиметров брони за динамической защитой.

Для своего времени круто, но сейчас все это весьма устарело. В принципе было бы желание, российские оружейники могли разработать и современный вариант подобной модернизации. Но если у вас есть деньги на такую переделку Т-55, лучше поднапрячься и купить у нас Т-72 экспортных модификаций.

А вот если у вас желание есть, но возможности покупать нет, стоит присмотреться к корейскому опыту.

И на дуде игрец

Северная Корея – страна небогатая, но жизнь под постойной угрозой американского вторжения заставляет крутиться. Еще в 70-е они получили от СССР лицензию на производство Т-62, а в 90-е начали нещадно их модернизировать. В результате сейчас корейцы имеют на вооружении "Сонгун-915" и "Чонма-216".

Бронирование бортов усилено резиновыми экранами, лоб прикрыт динамической защитой, а на башне в лобовой проекции стоят стальные или композитные блоки, прозванные "бровями Ким Ир Сена" по аналогии с аналогичными "бровями Ильича" у наших Т-62М.

“ Самый необычный подход: дерево как экран от кумулятивной струи ”

Поставили новую 125-мм пушку, как обычно, спаренную с 7,62-мм ПКТ. Но самое интересное дальше. На башне стоят два ПТРК "Бульсэ-3", которые, божатся корейцы, аналогичны по характеристикам нашему "Корнету" при дальности стрельбы до 5,5 километра. Там же две спаренные пусковые установки ПЗРК Hwa’Seong Chong, имеющих радиус действия пять километров по дальности и 3,5 по высоте. Плюс автоматический противопехотный гранатомет, тоже о двух спаренных стволах.

Стоит отдать честь корейским оружейникам – они не забыли про новую цифровую систему управления, оптику, дальномер, систему пожаротушения и приборы ночного видения. Имеются и жидкокристаллические экраны, и видеокамеры по бокам башни для лучшего обзора. Еще бы тепловизоры, вообще был бы огонь, но это корейцам, видимо, не по силам. Хотя, кто знает.

"Сонгун-915" несколько отличается: вместо "бровей" на башне – блоки динамической защиты, ПЗРК только один, автоматический гранатомет убран, зато стоит огромный 14,5-мм зенитный пулемет с широкими углами склонения.

Вообще корейцы вооружение тасуют: одно уберут, другое добавят. Главное – их танки, пожалуй, самые вооруженные в мире: ПЗРК, ПТРК, АГС, орудие танка и пулемет… И всем этим предстоит управлять наводчику и командиру.

Многие поговаривают, что это запредельная перегруженность экипажа. Но не думается, что корейцы действительно предполагают использовать все это сразу. Если экипажу удастся верно селектировать цели и правильно устанавливать приоритеты, то при должной выучке можно вполне успешно воевать.

Вспомним войну в Ираке, когда американцы сначала методично уничтожали танки противника ударами с воздуха и лишь затем отправляли в бой "Абрамсы". При этом использовать авиацию во время завязавшегося наземного боя американцы не очень любят. ПЗРК – это, конечно, не лучшее средство ПВО, но огрызаться можно и ими. По крайней мере безнаказанно уничтожать корейскую бронетехнику уже будет не так просто.

Опять же в столкновении с современным танком без пары ПТРК любая модернизация Т-62 будет беззащитна.

А спаренный АГС – хороший способ быстро накрыть гранатометчика, если, конечно, удастся его засечь. Вероятно, для этих же целей можно использовать и 14-мм пулемет, пусть совсем не так эффективно.

Резюмируем: корейские "Сонгун-915" и "Чонма-216" могут с той или иной степенью эффективности, но по отдельности отражать воздушную атаку, бороться с танками и пехотой противника. Но справиться со всем этим одновременно, естественно, не получится. Как, собственно, и у любого другого танка.

Судя по всему, сделать новый танк корейцы не могут, потому приходится выжимать максимум из Т-62. И у них это получается как ни у кого другого.

А теперь без башни

Но можно пойти и другим путем использования как Т-62, так и Т-55.

Израильтяне в 1967 году как-то оказались счастливыми обладателями сотен трофейных Т-54 и Т-55. Они заботливо модернизировали их, превращая в "Тираны", а когда завели достаточное количество "Меркав", переделали в тяжелые БТР "Ахзарит".

Тяжелые бронетранспортеры столь же полезная штука, как и тяжелая БМП, только обладают скромной огневой мощью.

Для начала израильтяне сняли с Т-55 башню и вытащили боекомплект, не только расширив внутреннее пространство, но и скинув вес. Выкинули старый двигатель и поставили современный, более мощный, но при этом компактный, таким образом сформировав коридор между внутренним десантным отделением и кормовой дверью. Кормовая дверь заслуживает отдельного внимания. Бронетранспортер получился с весьма низким профилем, и чтобы мотострелкам не пришлось выползать из тесного люка, дверь сделали не только с откидной аппарелью, но и с поднимающейся крышей. Благодаря этому солдаты могут покидать БТР, хоть и пригнув голову, но все же в полный рост и довольно резво даже на ходу.

Конечно, комфортом десантное отделение не отличается, но все же внутрь удалось вместить, кроме трех членов экипажа, еще семь десантников.

Кстати, двигатель поставили более мощный не только для увеличения подвижности – "Ахзарит" значительно тяжелее, чем материнский танк. После снятия башни Т-55 с 36 тонн похудел до 27 тонн, и на его корпус израильтяне навесили еще 17 тонн брони, усилив в основном боковые проекции. Получился чрезвычайно защищенный 44-тонный бронетранспортер.

Из вооружения – дистанционно управляемый 7,62-мм или реже 12,7-мм пулемет. Нередко на БТР ставят еще пару пулеметов. При желании можно воткнуть и противопехотный АГС, и установку ПТУР.

Слабые места у "Ахзарита" есть – противоминная защита весьма посредственна. Но израильтяне смогли выжать из переделки Т-55 максимум. Вообще у них стоит поучиться бережливому отношению к технике.

На будущее

Опыт использования наших старых танков показывает, что на запасном пути они стоят не напрасно. При желании или необходимости их можно бюджетно модернизировать во что-то более боеспособное или переделать в БТР. Для нашей армии это не очень актуально, по крайней мере до начала крупной войны на истощение, но окно экспортного потенциала еще долго будет оставаться открытым.

Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (785) за 11 июня 2019 года