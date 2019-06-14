Балтфлот "уничтожил" корабли противника – НАТО пора призадуматься

В дни натовских военно-морских учений Baltops-2019 (Baltic Operations) командование Балтийского флота провело масштабные маневры также в акватории Балтийского моря. Расчеты БРК "Бал" и "Бастион" уничтожили отряд боевых кораблей условного противника.

Учения Baltops-2019 в водах Балтики начались 9 июня 2019 года. В маневрах задействовано 12 тыс. военнослужащих из 18 стран-членов НАТО, а также 44 военных корабля и 40 самолетов. Baltops-2019 проходят под началом командования 2-го оперативного флота ВМС США, недавно воссозданного по приказу Пентагона.

На этом фоне Балтийский флот, дислоцированный в Калининградской области, организовал учения по отработке ракетными комплексами "Бал" и "Бастион" ударов по надводным целям в Балтики.

"Роль условного неприятеля выполнила группа кораблей Балтийского флота, экипажам которых была поставлена задача, нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки Балтийского флота. Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные пуски из ракетных комплексов по отряду кораблей условного противника", - сообщили в пресс-службе флота.

Открывая военно-морские мероприятия НАТО, официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что обстановка в сфере безопасности в Балтийском регионе "ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма". Поэтому, по ее словам, масштабные маневры на Балтике "призваны проверить, насколько хорошо наши силы работают вместе и показать, что НАТО может защитить себя от любого противника" (как связаны Крым и Балтика, Лунгеску предпочла умолчать).