Войти
14.06.2019
ТАСС

Выставка военной техники со стрельбами пройдет под Самарой в рамках форума "Армия-2019"

514
0
0
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг" на форуме "Армия-2018"
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг" на форуме "Армия-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Мероприятие состоится с 28 по 30 июня

ТАСС, 13 июня. Масштабная выставка современного вооружения и военной техники с показными стрельбами пройдет на Рощинском полигоне в Самарской области с 28 по 30 июня в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019". Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа.

"В Самарской области на Рощинском полигоне с 28 по 30 июня в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" состоится масштабная выставка современного вооружения и военной техники. На выставке будут предоставлены более 100 образцов экипировки, стрелкового оружия, средств ближнего боя, колесной и гусеничной техники", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на выставке будут, в частности, представлены зенитный ракетный комплекс С-300 и самоходная гаубица "Мста-С". Также будут выполнены стрельбы из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 "Василек", 2Б14 "Поднос", противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", артиллерийского орудия "Хоста".

"Также состоятся показные стрельбы из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-74, пулеметов ПКТ, гранатометов АГС-17. Военнослужащие разведывательных подразделений продемонстрируют современную экипировку "Ратник", ножи разведчиков "НРС-2" и "Басурманин", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2Б14 Поднос
6Б21 Пермячка
АГС-17
АК-74 "Калашников"
БТР-82
БТР-82А
Мста-С
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
С-300
СВД
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
03.04.2018
Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
19.05.2017
Десант и пехоту сделают финансово устойчивыми
22.02.2017
"Ратники" идут
22.08.2013
От палатки до беспилотников
01.10.2012
Генерал Чиркин: в 2013 году будем учиться воевать вместе с Белоруссией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 10:48
  • 1
Последний из семейства Ан-12
  • 14.06 10:10
  • 3
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 14.06 10:07
  • 1
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 14.06 09:58
  • 1
Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
  • 14.06 09:53
  • 4
Нужны ли России новые авианосцы
  • 14.06 09:25
  • 1
Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя
  • 14.06 09:01
  • 67
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 14.06 08:09
  • 1
Как советская подлодка протаранила авианосец США
  • 14.06 08:07
  • 1
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
  • 14.06 07:27
  • 1
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
  • 14.06 07:16
  • 1
Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области
  • 14.06 07:14
  • 1
В США испытали гиперзвуковое оружие
  • 14.06 06:51
  • 1
Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО
  • 14.06 06:46
  • 21
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 14.06 00:20
  • 18
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным