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14.06.2019
ЦАМТО

В России создали сверхпрочный пластик для применения в стрелковом оружии

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Снайпер ГРУ
Снайпер ГРУ на стрельбище ЦНИИТОЧМАШ.
Источник изображения: Dmitry Rogozin / Twitter

ЦАМТО, 13 июня. В России создан высокопрочный полимерный материал, из которого будут делать детали стрелкового оружия, передает "РИА Новости".

Как сообщили агентству в ЦНИИточмаш, разработка велась совместно с НПП "Полипластик".

В институте подчеркнули, что физико-механические показатели у нового материала на 15-20 проц. выше, чем у уже используемых полимеров, а стойкость к циклическим нагрузкам по основным показателям в два-три раза выше, чем у других материалов.

Гранулированные высокопрочные полимерные материалы, перерабатываемые в готовые изделия, служат сырьем для изготовления пластмассовых деталей стрелкового оружия.

Современные высокопрочные полимерные материалы представляют собой довольно узкую группу, их отличия заключаются в основном в марках полиамида, используемого в качестве основы композиции, количестве и типе добавок. Армирующим компонентом высокопрочных полимерных материалов является стекловолокно или углеродное волокно, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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