В России создали сверхпрочный пластик для применения в стрелковом оружии

ЦАМТО, 13 июня. В России создан высокопрочный полимерный материал, из которого будут делать детали стрелкового оружия, передает "РИА Новости".

Как сообщили агентству в ЦНИИточмаш, разработка велась совместно с НПП "Полипластик".

В институте подчеркнули, что физико-механические показатели у нового материала на 15-20 проц. выше, чем у уже используемых полимеров, а стойкость к циклическим нагрузкам по основным показателям в два-три раза выше, чем у других материалов.

Гранулированные высокопрочные полимерные материалы, перерабатываемые в готовые изделия, служат сырьем для изготовления пластмассовых деталей стрелкового оружия.

Современные высокопрочные полимерные материалы представляют собой довольно узкую группу, их отличия заключаются в основном в марках полиамида, используемого в качестве основы композиции, количестве и типе добавок. Армирующим компонентом высокопрочных полимерных материалов является стекловолокно или углеродное волокно, передает "РИА Новости".