ВКС РФ уничтожили крупное скопление боевиков, обстрелявших позиции войск Турции в Идлибе

Анкара обратилась к Москве с просьбой о содействии в обеспечении безопасности своих военных

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые вели обстрел поста Вооруженных сил Турции в Идлибе, уничтожив крупное скопление боевиков, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"По координатам, указанным турецкой стороной, самолетами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара", - сообщили в Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, "в результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста".

Тесное взаимодействие российского и турецкого командований в Сирии в рамках борьбы с террористическими группировками, подчеркнули в Минобороны, будет продолжено.

Просьба Анкары

Анкара после обстрела турецких военных обратилась к Москве с просьбой о содействии в обеспечении их безопасности.

"Ночью 13 июня террористы обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия провинции Идлиб. В связи с угрозой жизни личного состава турецкое командование обратилось в российский Центр примирения враждующих сторон с просьбой о содействии в обеспечении безопасности своих военнослужащих и нанесении ударов по позициям террористов", - отметили в оборонном ведомстве РФ.

В среду стало известно, что по инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации с полуночи 12 июня. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Виктора Купчишина, в результате этого фиксируется значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".