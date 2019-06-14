Дело "Каталины": зачем МиГ-15 ВВС СССР сбил шведскую летающую лодку

В июне 1952 года Швеция и Советский Союз оказались на грани разрыва дипломатических отношений. В Стокгольме разгневанные горожане забросали камнями советское посольство и даже побили окна, а министерства иностранных дел двух держав обменялись нотами протеста. Причиной конфликта стал сбитый советскими истребителями МиГ-15 самолет-амфибия ВВС Швеции С-28 Catalina, и последовавшая за инцидентом череда разоблачений шпионской деятельности королевских спецслужб.

Скандальная история началась с того, что в ночь на 16 июня 1952 года в советском воздушном пространстве был обнаружен шведский гидросамолет с бортовым номером 47002. На его перехват из Таллина на истребителях МиГ-15 вылетели летчики морской авиации Николай Семерников и Илья Яценко-Косенко. Самолет-нарушитель находился на высоте четыре тысячи метров в четырех милях северо-восточнее мыса Ристна эстонского острова Хиуми.

"Время рассветное. Шведы нас тоже заметили и взяли курс в нейтральную зону. Догнать их было делом нескольких секунд. Подойдя к ним метров на 20 показали, чтобы Catalina шла за нами на наш аэродром. Однако самолет продолжал прямой путь. Передал на КП, что нарушитель приказов не выполняет. Земля скомандовала - "огонь на поражение". Яценко-Косенко рубанул. Потом гидросамолет я увидел уже в воде. От нее плыла большая оранжевая лодка и к ней полным ходом шел корабль. За уничтожение Каталины мы с Яценко-Косенко получили по ордену Боевого Красного Знамени,"- рассказывал Николай Семерников.

Экипаж шведского гидросамолета из пяти человек, включая двух пострадавших, был подобран немецким торговым судном Munsterland и доставлен в Финляндию. Журналисты выяснили, что сбитая Catalina разыскивала шведский самолет-разведчик Douglas DC 3, который исчез 13 июня 1952 года. Свыше 50 лет не было достоверных данных о судьбе пропавшего над Балтикой воздушного судна.

Как оказалось, в начале 1950-х Швеция тайно сотрудничала с НАТО и получила важное задание: прощупать советскую линию обороны в Прибалтике и собрать максимум сведений о том, как она действует. Для этой цели два американских транспортных самолета DC-3 были оборудованы самой современной аппаратурой для ведения радиоэлектронного шпионажа. Один из самолетов получил название Hugin - в честь одного из воронов скандинавского бога Одина. Согласно легенде, птица совершала регулярные полеты по свету и докладывала хозяину о том, что делается в мире. Именно по этому принципу работал DC-3, который периодически залетал в воздушное пространство СССР.

13 июня везение самолета-шпиона закончилось. В 11:08 Hugin последний раз вышел на связь, успев передать лишь позывные. Судьба пилотов и экипажа шведского самолета-шпиона сложилась печально. Восемь человек погибли при падении DC-3 в воды Балтийского моря. Стремясь сохранить хорошую мину при плохой игре, шведское правительство открестилось от погибших военнослужащих и свыше 50 лет хранило тайну от родственников погибших пилотов. В Швеции даже возникло движение "вдовы DC 3", члены которого стремились узнать правду.

Разгадка пришла из России, когда были рассекречены материалы по сбитому шведскому самолету. Оказалось, что Douglas DC-3 атаковал истребитель МиГ-15, который пилотировал Григорий Осинский. За блестящее выполнение задачи он был награжден орденом Боевого Красного Знамени. В этот же день военный министр СССР Василевский отправил Сталину рапорт: "Сегодня, 13 июня, в 13 часов 20 минут, в 100-110 километрах северо-западнее Виндавы нашим истребителем МиГ-15 сбит иностранный двухмоторный самолет".

В Швеции разгорелся скандал. Одна из самых популярных газет страны Expressen написала, что полет самолета DC-3 был провокационным. В июне 2004 года злосчастный самолет и останки пяти членов экипажа были найдены на глубине 125 метров севернее острова Готланд-Сандён.

Николай Грищенко