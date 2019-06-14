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14.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Турция собралась представить собственный истребитель пятого поколения

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Турецкий истребитель TF-X
Турецкий истребитель, создаваемый по программе TF-X.
Источник изображения: defence-blog.com

Крупнейший турецкий производитель авиационно-космической техники компания Turkish Aerospace Industry (TAI) впервые представит истребитель пятого поколения собственной разработки на 53-м Парижском авиашоу в Ле-Бурже, сообщили в пресс-службе организации.

В пресс-службе TAI сообщили, что в ходе авиашоу "впервые будет продемонстрирован полноразмерный макет истребителя пятого поколения, разрабатываемого в рамках программы TF (Turkish Fighter Project)", передает ТАСС.

"Таким образом, новейший боевой самолет, предназначенный для вооруженных сил Турции, впервые будет продемонстрирован широкой публике", – добавили в TAI, отметив, что способность производить боевую авиацию пятого поколения является отличительной чертой мировых лидеров, таких как Россия, Китай и США.

В компании также указали, что демонстрация новейшего истребителя покажет, что "наиболее важный турецкий оборонный проект достиг новой точки развития".

Источник в TAI сообщил, что в данный момент работы над истребителем пятого поколения, который получил проектное обозначение TF-X (Turkish Fighter–X), находятся на уровне определения требований к самолету.

Как отметили в пресс-службе, на авиашоу в Ле-Бурже также будет впервые представлен в полете турецкий боевой вертолет T129 ATAK ("Атак").

Ранее появилось видео сборки первого российского серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
ПАК ФА
Т-129
Компании
TAI
Проекты
Истребитель 5 поколения
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