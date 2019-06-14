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14.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Шаманов заявил об "арсенале мер" против беспилотников США в Польше

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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов.
Источник изображения: Владимир ШамановФото с сайта Госдумы РФ

Размещение беспилотников США в Польше напоминает ситуацию в преддверии Карибского кризиса, но запугать Россию такими методами не получится, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Ситуация двигается в направлении повторения Карибского кризиса. Если они думают, что они такими мерами попытаются запугать Россию, то ничего у них не получится. Мы и пострашнее ситуации знали. Мы будем оценивать и принимать ответные меры. У нас достаточно широкий арсенал мер, которые мы можем применить", – сказал Шаманов, передает РИА "Новости".

Ранее Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, США и Польшей были достигнуты договоренности по закупке большого числа новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно сообщала о том, как беспилотники изменят воздушный бой будущего.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
F-35
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
БПЛА
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