Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец, уже известно, что он будет атомным.
ТТЗ по новому авианесущему комплексу сейчас формируется и пока не направлялось в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, отметив, что не располагает официальным подтверждением предоставленной информации.
Источник добавил, что точно известно, что корабль будет атомным, так как "Министерство обороны и Главкомат ВМФ придерживаются в этом отношении единого мнения - новый авианосец должен быть с ядерной энергетической установкой".
Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Глава ОСК Алексей Рахманов 6 июня сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что корпорация "более чем готова" к созданию атомного авианосца. По его словам, разработка и строительство авианосца, согласно мировому тренду, укладывается в 15 лет. Заняться этим могут предприятия ОСК от "Балтзавода" до "Северной верфи", в частности, "Севмаш".
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По его словам, разработка и строительство авианосца, согласно мировому тренду, укладывается в 15 лет
О да, в ОСК с удовольствием бы строили авианосец 15 лет, а потом ещё 15 лет, "по кардинально улучшенному проекту" второй. Первый в мире атомный авианосец "Энтерпрайз" был построен меньше чем за 4 года.
корпорация "более чем готова" к созданию атомного авианосца.
Построенного места фактически нет, только на дальневосточной "Звезде", верфи гражданской, мощности которой заняты гражданскими заказами на много лет вперёд.
"Строительство авианосца" следует начинать с модернизации "Балтийского завода" со строительством сухого крытого дока рассчитанного на формирование сразу двух корпусов атомных авианосных кораблей.
Мощности "Северной верфи" - это строительство фрегатов и эсминцев, а никак не крупнотоннажных атомных авианосных кораблей.
"Севмаш" - строительство атомного подводного флота, которое так же не может быть совмещено с авианосной программой.
Керченский судостроительный завод "Залив" нужно реанимировать для строительства десантных вертолётоносцев.