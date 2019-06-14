"Лица третьего сорта": США вывозят ядерные отходы на Украину

США свозят на Украину ядерные отходы, выяснили в ДНР

Соединенные Штаты хранят свои ядерные отходы на Украине и даже не отслеживают радиационное заражение территорий, расположенных рядом с местами захоронения этих веществ, заявили в ДНР. Таким образом, по словам представителя республики, США приравнивают украинцев к людям "третьего сорта". В настоящее время на Украине ведется строительство централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива.

На территории Украины хранятся ядерные отходы США, заявил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, экс-президент Украины Петр Порошенко во время своего правления заключил с министерством энергетики США соглашение по захоронению ядерных отходов из Соединенных Штатов на территории Сумской области.

На строительство хранилищ для отходов Вашингтон, по информации Басурина, выделил более $100 млн, но часть средств была "разворована", а на оставшиеся средства было построено недостаточное количество таких хранилищ.

Более того, украинская сторона не выполнила часть контракта по обеспечению надлежащего хранения ядерных отходов, отметил замначальника управления народной милиции. В частности, договору предусматривал поставку из США стационарных систем радиационного контроля, но часть этой техники, по словам Басурина, также была украдена, а оставшиеся установили только на особо важных объектах.

При этом в настоящее время в населенных пунктах, которые находятся недалеко от мест захоронения отходов, не осуществляется мониторинг радиационного заражения, подчеркнул он.

"Таким образом, США приравнивают украинцев к лицам третьего сорта и заинтересованы в использовании Украины лишь в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов", - полагает Басурин.

В ноябре 2017 года сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения скоро должно начаться строительство централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Обсуждение такого проекта началось еще в 2005 году, но сроки его утверждения постоянно сдвигались ввиду различных факторов, в том числе и недостаточности нормативно-правовой базы. Об этом заявил глава компании "Энергоатом" Юрий Недашковский, выступая на церемонии закладки объекта в деревне Буряковка.

"Сегодня особый день, когда мы начинаем строительство хранилища. Первые единицы оборудования прибудут на Украину в текущем году", - подчеркнул он.

Помимо украинских чиновников, на церемонии начала строительства присутствовали посол США на Украине Мари Йованович и президент американской компании Holtec International Крис Сингх. На украинском ЦХОЯТ будут применяться технологии поверхностного "сухого" хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ), разработанных этой компанией.

Площадка должна заработать приблизительно в 2019 году. Туда будет свозиться отработанное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. На другой украинской АЭС - Запорожской - было создано собственное пристанционное хранилище ОЯТ.

Подряд на строительство получила как раз компания Holtec International. Кроме того, американская корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) поддержит проект суммой примерно в $250 млн.

Общая стоимость работ, по предварительным подсчетам, составит 37,217 млрд гривен ($1,4 млрд). ЦХОЯТ, согласно плану, будет вводиться в 15 этапов, последний из которых завершится только через 16 лет.

Большая часть финансовых обязательств лежит на компании "Энергоатом", которая осуществляет управление всеми АЭС на Украине. Основная часть средств - $1,17 млрд - предполагается направить на технологическое оборудование. Управление финансовыми потоками взял на себя Фонд обращения с радиоактивными отходами.

"Взнос в этот фонд заложен в каждом киловатте. Фактически расходы на обращение с радиоактивными отходами уплачиваем мы как потребители электроэнергии, которая была произведена с ядерного топлива", - пояснил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Как указали в заявлении пресс-службы государственного агентства по управлению зоной отчуждения, это сооружение поверхностного типа предназначено для обеспечения безопасного хранения остеклованных высокорадиоактивных отходов в течение всего периода хранения, то есть 100 лет.

В апреле 2017 года украинский камбмин также постановил выделить 2 млрд гривен (около $76 млн) на строительство новых хранилищ на Запорожской и Хмельницкой АЭС.

Месяцем позже украинский вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что всего планируется возведение четырех новых хранилищ. "Следующее хранилище для отработанного топлива планируем построить при Хмельницкой АЭС, и еще одно - в Киевской области, рядом с зоной отчуждения", - сказал он в эфире телеканала ZIK.

Лидия Мисник