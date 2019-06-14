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14.06.2019
ИноСМИ

Анджей Дуда: мы не хотим быть в российской сфере влияния

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Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне.
Источник изображения: © REUTERS, Kevin Lamarque

Связи между Польшей и США стали еще крепче, заявил Дональд Трамп во время пресс-конференции после подписания совместной декларации о присутствии вооруженных сил США в Польше, сообщает польский "Онет". Президент США отметил, что именно польское правительство будет нести ответственность за финансирование инфраструктуры, необходимой для функционирования еще тысячи американских солдат в Польше. "Только Польша будет нести расходы", - сказал Трамп.

Также Трамп похвалил Польшу за ее финансовый вклад в НАТО, отметив, что "лишь восемь из 28 стран НАТО имеют подобный уровень финансирования.

Президент Дуда в своем выступлении отметил, что США помогли Европе победить во Второй мировой войне, а затем создать независимый суверенный мир, который в форме Евросоюза существует и сегодня.

Когда Дуду спросили, кем является Россия для Польши - "союзником" или "противником", он ответил, что очень хотел бы, чтобы Россия была другом Польши, потому что это великий сосед, страна, которая намного больше Польши во всех отношениях, в том числе и по потенциалу, кроме, может быть, одного. "Я считаю, что в поляках больше смелости, что мы просто смелее, и можем бороться до самого конца, несмотря ни на что", - сказал Дуда.

"Мы бы хотели, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, Россия снова показывает нам очень неприятное имперское лицо, и мы не хотим находиться в российской сфере влияния", - заявил Дуда.

"Я надеюсь, что у Польши будут прекрасные отношения с Россией. Надеюсь, что и у нас тоже будут такие отношения", - добавил Трамп.

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