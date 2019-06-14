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14.06.2019
Военное обозрение

Модернизированные танки Т-80БВМ начали поступать на Дальний Восток

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Модернизированные "реактивные" танки Т-80БВМ впервые в своей истории начали поступать на вооружение подразделений, дислоцированных на Дальнем Востоке. Ранее такие боевые машины несли службу только на западном направлении. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает издание, полный батальонный комплект танков Т-80БВМ - 40 боевых машин - поступил в 38-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (ОМСБр), которая дислоцируется в селе Екатеринославка Амурской области в 100 км от Благовещенска. По словам военных, машина полностью подходит для эксплуатации в условиях Дальнего Востока.

Т-80БВМ является дальнейшей модификацией советских Т-80БВ, созданных и принятых на вооружение в середине 1980-х годов. Прошедшая глубокую модернизацию машина оснащена 125-мм пушкой, имеющей возможность вести стрельбу управляемыми ракетами, многоканальным прицелом, доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с., стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. От огня танк защищает комплекс модульной динамической защиты и противокумулятивный решетчатый экран.

В советское время всего было выпущено более 10 тыс. танков Т-80 различных модификаций. В настоящее время на армейских складах находится 3 тыс. "восьмидесяток", которые считаются стратегическим резервом на случай войны. Решение о расконсервации части танков и их модернизации было принято Минобороны в 2016 году.

Ранее сообщалось, что 200 танков Т-80 стоят на вооружении полков Кантемировской дивизии. Боевые машины заменяются модернизированными Т-80БВМ. Также новые танки поступили на вооружение танкистов Северного флота - 80-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) и 200-й ОМСБр.

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