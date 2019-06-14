Модернизированные танки Т-80БВМ начали поступать на Дальний Восток

Модернизированные "реактивные" танки Т-80БВМ впервые в своей истории начали поступать на вооружение подразделений, дислоцированных на Дальнем Востоке. Ранее такие боевые машины несли службу только на западном направлении. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

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Как сообщает издание, полный батальонный комплект танков Т-80БВМ - 40 боевых машин - поступил в 38-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (ОМСБр), которая дислоцируется в селе Екатеринославка Амурской области в 100 км от Благовещенска. По словам военных, машина полностью подходит для эксплуатации в условиях Дальнего Востока.

Т-80БВМ является дальнейшей модификацией советских Т-80БВ, созданных и принятых на вооружение в середине 1980-х годов. Прошедшая глубокую модернизацию машина оснащена 125-мм пушкой, имеющей возможность вести стрельбу управляемыми ракетами, многоканальным прицелом, доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с., стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. От огня танк защищает комплекс модульной динамической защиты и противокумулятивный решетчатый экран.

В советское время всего было выпущено более 10 тыс. танков Т-80 различных модификаций. В настоящее время на армейских складах находится 3 тыс. "восьмидесяток", которые считаются стратегическим резервом на случай войны. Решение о расконсервации части танков и их модернизации было принято Минобороны в 2016 году.

Ранее сообщалось, что 200 танков Т-80 стоят на вооружении полков Кантемировской дивизии. Боевые машины заменяются модернизированными Т-80БВМ. Также новые танки поступили на вооружение танкистов Северного флота - 80-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) и 200-й ОМСБр.