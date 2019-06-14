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14.06.2019
Российская газета

Жителей Читы познакомят с роботом-сапером и "Солнцепеком"

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Источник изображения: rg.ru

Около 35 единиц военной техники представят на выставке на полигоне учебного центра "Песчанка" в Чите в рамках военно-технического форума "Армия-2019", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Среди экспонатов современные и ушедшие в историю танки и вертолеты, многофункциональный комплекс беспилотной авиации "Орлан-10", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2", тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" и транспортно-заряжающая машина к ней, а также робот-сапер "Уран-6".

Гости форума смогут понаблюдать за выполнением военнослужащими боевых задач по радиационной, химической и биологической защите. Увидят, как преодолевают водные препятствия танки и боевые машины пехоты. Станут свидетелями пролета легкомоторной авиации ДОСААФ с высадкой парашютистов.

Традиционно запланированы концерт и угощение "солдатской" кашей. А для желающих пройти военную службу по контракту будет развернут пункт отбора.

Справка "РГ"

Форум "Армия-2019" пройдет с 28 по 30 июня во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Чите, Белогорске, Улан-Удэ и Корсакове.


Дина Непомнящая

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Продукция
Бук-М2
Орлан-10
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Уран-6
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