Полнопилотажный тренажер для вертолета H145. Интерьер тренажера полностью повторяет интерьер настоящей кабины и оборудован полным пакетом опций, включая оригинальное программное обеспечение.

ЦАМТО, 13 июня. Казахстан организует сборку военных вертолетов H-145M (ранее EC-645Т2) в рамках созданного в 2011 году совместного предприятия между европейской компанией Airbus Helicopters и местной "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, правительство Казахстана подчеркнуло, что данная программа станет первым в истории Центральной Азии проектом производства военного вертолета.

Согласно договоренности, достигнутой в ходе встречи казахстанско-французской комиссии по сотрудничеству в области вооружений, подписано соглашение о производстве вертолетов H-145M на базе СП Eurocopter Kazakhstan Engineering. Ранее это СП поставляло Казахстану вертолеты в гражданской версии EC-145.

Согласно достигнутой договоренности, сборка и обслуживание вертолетов H-145M будут в равных долях выполняться Airbus Helicopters и Kazakhstan Engineering. СП также будет выполнять функции учебного центра для экипажей и сервисного центра для вертолетов, эксплуатирующихся в регионе.

Еще одно соглашение подписано с группой Safran, которое предусматривает поддержку вертолетов российского и европейского производства, а также реализацию проектов по производству и обслуживанию электроники для истребителей Су-30СМ.

На встрече стороны также обсудили проблемы кибербезопасности, как области возможного сотрудничества между двумя странами.