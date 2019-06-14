Казахстан организует сборку военных вертолетов H-145M
ЦАМТО, 13 июня. Казахстан организует сборку военных вертолетов H-145M (ранее EC-645Т2) в рамках созданного в 2011 году совместного предприятия между европейской компанией Airbus Helicopters и местной "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering).
Как сообщает Jane's Defence Weekly, правительство Казахстана подчеркнуло, что данная программа станет первым в истории Центральной Азии проектом производства военного вертолета.
Согласно договоренности, достигнутой в ходе встречи казахстанско-французской комиссии по сотрудничеству в области вооружений, подписано соглашение о производстве вертолетов H-145M на базе СП Eurocopter Kazakhstan Engineering. Ранее это СП поставляло Казахстану вертолеты в гражданской версии EC-145.
Согласно достигнутой договоренности, сборка и обслуживание вертолетов H-145M будут в равных долях выполняться Airbus Helicopters и Kazakhstan Engineering. СП также будет выполнять функции учебного центра для экипажей и сервисного центра для вертолетов, эксплуатирующихся в регионе.
Еще одно соглашение подписано с группой Safran, которое предусматривает поддержку вертолетов российского и европейского производства, а также реализацию проектов по производству и обслуживанию электроники для истребителей Су-30СМ.
На встрече стороны также обсудили проблемы кибербезопасности, как области возможного сотрудничества между двумя странами.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются