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14.06.2019
Lenta.ru

Россия начала придумывать атомный авианосец

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Источник изображения: Фото: Bastion-karpenko.ru

Министерство обороны России начало формировать тактико-техническое задание (ТТЗ) на атомный авианосец, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"ТТЗ по новому авианесущему комплексу сейчас формируется и пока не направлялось в "Объединенную судостроительную корпорацию"", — сказал собеседник агентства.

Источник не раскрыл сроки завершения работ, однако отметил единство мнений Минобороны и Главкомата Военно-морского флота касательно того, что перспективный авианосец должен быть с ядерной энергетической установкой.

В мае сообщалось, что разработка первого российского авианосца, который будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение около 70 тысяч тонн, начнется в 2023 году.

В настоящее время Россия располагает единственным авианосцем "Адмирал Кузнецов". Корабль водоизмещением около 60 тысяч тонн, построенный в СССР, находится в ремонте.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
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Минoбороны РФ
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Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Ядерный щит
ЯЭУ
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