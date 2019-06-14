Россия начала придумывать атомный авианосец

Министерство обороны России начало формировать тактико-техническое задание (ТТЗ) на атомный авианосец, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"ТТЗ по новому авианесущему комплексу сейчас формируется и пока не направлялось в "Объединенную судостроительную корпорацию"", — сказал собеседник агентства.

Источник не раскрыл сроки завершения работ, однако отметил единство мнений Минобороны и Главкомата Военно-морского флота касательно того, что перспективный авианосец должен быть с ядерной энергетической установкой.

В мае сообщалось, что разработка первого российского авианосца, который будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение около 70 тысяч тонн, начнется в 2023 году.

В настоящее время Россия располагает единственным авианосцем "Адмирал Кузнецов". Корабль водоизмещением около 60 тысяч тонн, построенный в СССР, находится в ремонте.