Как американцев учат любить армию

Одним из важнейших столпов репутации США (по крайней мере внутри страны) видится американская армия. Как работает гигантская машина пропаганды, заставляющая американцев восхищаться своими вооруженными силами? С чем на самом деле сталкиваются те, кто решает поступить на военную службу, чтобы нести по планете свет "свободы и демократии"?

Американцы восхищаются своей армией так, как никаким другим государственным институтом. За последние два десятилетия снизилось уважение к судам, школе, прессе, Конгрессу, религии, большому бизнесу и практически всем другим основным системообразующим учреждениям. Единственным исключением остаются военные. В соцопросах Института Гэллапа не менее трех четвертей американцев на регулярной основе выражают свое одобрение вооруженными силами США.

Наденьте на человека военную форму, дайте ему в руки оружие – и ему будут поклоняться, несмотря на то, что сегодня с армией пересекается не более 1% населения США. Среди американцев распространено несколько инфантильное представление о практически всех военных или полицейских как непременно о "героях".

Как формируется подобное мнение, столь нетипичное для России, где вооруженные силы только в последние годы стали пользоваться уважением и авторитетом после долгого периода унижений?

А вот как. Например, в США редко можно услышать политика или публичную персону, которые бы осмелились открыто критиковать американских военных. И хотя конкретные военные конфликты внутри США могут жестко осуждаться, тем не менее подобная критика всегда будет сопровождаться ремаркой о том, что заявитель "поддерживает наши войска".

Свою лепту вносит и Голливуд, поставивший на поток фильмы и телесериалы, которые знакомят большинство американцев со своими вооруженными силами, практически всегда представляемыми в позитивном ключе. Известно, что в недрах Пентагона существует специальный отдел, бдительно следящий за содержанием новых кинолент о войне и армии. Нередки случаи, когда армия США оказывает помощь съемкам блокбастеров самой современной техникой и вооружениями. Неудивительно, что после выхода очередных "Трансформеров", в которых храбрые американские военные спасают главного героя, его миловидную подругу, а заодно и Землю от злых десептиконов, поливая врагов автоматным огнем, забрасывая гранатами и поражая ракетами, у американских военкоматов выстраиваются очереди из молодежи, жаждущей не только подвигов, но и получения билета в жизнь посредством суровой, но благородной армейской службы.

Добавьте к этому тот факт, что практически ни одно событие в мире профессионального американского спорта не обходится без участия военных, играющих заметную роль в церемонии исполнения национального гимна или выноса флага. В красивой форме, украшенной множеством нашивок и блестящих значков, шеренги военных (естественно составленные с учетом гендерно-расового разнообразия) вызывают неизменный восторг у зрителей.

Очень любят американские сценаристы устраивать в перерывах матчей "неожиданную" встречу военнослужащих, которые прямо в полевой униформе прибыли из Ирака или Сомали, с родными. Трогательная сцена с обнимающим маленьких детей бравым сержантом дарит отличные кадры для CNBC, FOX, ABC, ESPN и их кабельных дочек, транслирующих волнующие моменты в прямом эфире. Индустрия кино, спорта, даже компьютерные игры – все заточены под задачи военно-патриотического воспитания.

И еще. Несмотря на то, что служба по призыву была отменена президентом Никсоном в 1973 году, американцев с раннего детства продолжают готовить к возможной карьере в армии. Еще в школе маленькие американцы узнают о Декларации независимости, клянутся флагу США, учатся уважать американскую систему правления и читают в учебниках о подвигах национальных героев.

День поминовения в обыкновенной американской школе – важный этап патриотического воспитания, в котором принимают участие все учащиеся. Во время торжественного выступления первоклассники размахивают флажками и исполняют патриотическую песню "Янки-дудл", пятый класс читает известное стихотворение "На полях Фландрии", дети постарше разучивают "Off we go into the wild blue yonder" – официальный гимн ВВС США и т. д. После этого детей вывозят на автобусах к какому-нибудь национальному мемориалу или памятнику, где они могут возложить цветы и узнать о героях прошлого.

Ежегодно несколько миллионов американских детей и подростков занимаются в организациях бойскаутов и герлскаутов, "Гражданском военном патруле" и "Морских кадетских корпусах", патронируемых самыми известными политиками и общественными деятелями. В американских школах действуют добровольные курсы начальной военной подготовки (JROTC), которые в свое время закончили 40% американских генералов. Подобные двух- и четырехлетние курсы вневойсковой подготовки молодежи (ROTC) также охватывают не менее 300 колледжей для сухопутных войск, 600 колледжей для ВВС и 60 – для ВМС.

ROTC финансируются государством и являются основным источником пополнения вооруженных сил офицерскими кадрами, особенно в мирное время. Образ США, как "сияющего града на холме" и исключительной нации, формирует у будущих новобранцев чувство гордости за свою страну, избавляя их от рефлексии на тему чрезвычайности опасности для международных отношений американских гуманитарных интервенций, повторяющихся с пугающей частотой. Солдат армии США берет в руки винтовку и без вопросов несет в самые отдаленные уголки мира свет "свободы и демократии" (даже если его об этом не просят), не сомневаясь, что это единственно правильное решение. Подавляющее большинство американской молодежи рассматривают службу в армии и на флоте как проявление патриотизма.

При поступлении на военную службу новобранец также попадает под мощный воспитательный и идеологический пресс. Военнослужащий обязан посещать еженедельные групповые занятия по программам "Командная информация", "Моральное наследство", "Равные возможности", встречаться с представителями НАТО, участвовать в военных и национальных праздниках, внутренних и всеармейских соревнованиях. Наибольший интерес вызывают занятия по программе "Командная информация", которые ведутся непосредственным командиром и проходят в режиме обмена мнениями по темам: долг, честь, вооруженные силы на службе нации и т. п. Посильную помощь оказывает и церковь ("Час капеллана", регулярные богослужения).

Индивидуальное воздействие является главным методом воспитательной работы в американской армии. Например, армейские капелланы до 75% своего времени отдают под беседы с личным составом. Материальная составляющая также является особым стимулом к службе в армии: не говоря о льготах на медицинское обслуживание и возможности получить высшее образование за счет государственного бюджета, американец, даже прослуживший только 180 дней на действительной военной службе (срок для прохождения курса молодого бойца) и уволенный из армейских рядов не по статьям о недостойном поведении и криминальным проступкам, имеет право на льготы. После окончания срока службы многие военнослужащие становятся членами многочисленных ветеранских организаций: "Американский легион", "Ветераны зарубежных войн США" и т. п., которые, помимо миллиардных бюджетов, пользуются большим авторитетом и влиянием, поддерживая политику правительства США.

Сегодня американская армия видится монолитной структурой, пресекающей вольнодумство в своих рядах. Пример разоблачителя Челси Мэннинг, который, будучи солдатом, выложил в открытый доступ видео с расстрелом мирных иракских жителей американским боевым вертолетом, остаются единичными.

Тем удивительнее результаты опроса под названием "Как служба в армии повлияла на вас?", устроенного в твиттере министерством обороны США накануне Дня поминовения. Предполагалось, что полученные ответы сыграют на руку официальной пропаганде, но ожидаемого эффекта не случилось. Наоборот, более 10 тысяч американцев рассказали антивоенные истории о службе в армии, которые имели место с ними или их близкими. Реальная служба в американских вооруженных силах оказалась крайне далека от той картинки, которую рисует гигантская и эффективная машина пропаганды.

Многие из комментариев представляют собой собирательный портрет целых поколений, чьи жизни были разрушены американским военно-промышленным комплексом.

Люди рассказывали о самоубийствах, посттравматических стрессовых расстройствах, ночных кошмарах, депрессиях, алкоголизме, наркомании, биполярных расстройствах, разводах, проблемах со здоровьем в результате ранений и воздействия американского химического оружия.

"Моему лучшему школьному другу было отказано в излечении психических проблем, и он был вынужден поехать в третью командировку в Ирак, несмотря на то, что его организм не мог нормально функционировать. За две недели до отправки он принял горсть таблеток и выстрелил себе в голову", – свидетельствует типичное сообщение из опроса.

Другой твит: "Мой дядя служил в ВВС США и вернулся домой с неизлечимым посттравматическим стрессовым расстройством. Сегодня он страдает от серьезных побочных эффектов воздействия агента "оранж". Это затронуло всю нашу семью". Агент "оранж" – гербицид, применяемый армией США в 1961–1971 годах на территории Южного Вьетнама и Индокитая для уничтожения тропических лесов и растительности.

Приходя на службу, новобранец американской армии сталкивается с расизмом, неуставными отношениями, сексуальными домогательствами и суицидом. По статистике, уровень суицида среди американских военнослужащих удвоился в период 1999–2016 годов. Например, по итогам прошлого года корпус морской пехоты сообщил о самых высоких показателях самоубийств в своих рядах за целое десятилетие. Согласно недавнему двухгодичному докладу Пентагона, количество сексуальных преступлений в армии США выросло по сравнению с 2016 годом на 38%. Между тем 40% небелых солдат признаются, что сталкиваются в армии с проявлениями расовой нетерпимости. Разрушенное психическое и физическое здоровье бывшие военнослужащие приносят с собой на гражданку. Известно, что в среднем каждый день в США кончают счеты с жизнью 22 ветерана, нередко они делают это прямо на парковках и в приемных покоях медицинских учреждений министерства по делам ветеранов США.

Армия США – мощнейший военно-промышленный комплекс в истории мира с бюджетом в 750 млрд долларов. В своем прощальном обращении к нации (1961) президент Дуайт Эйзенхауэр предупреждал об опасности приобретения ВПК "необоснованного влияния" в правительственных кругах. Айк был абсолютно прав: сегодня под прикрытием идей о продвижении свободы и демократии, пользуясь патриотизмом и жаждой служить своей родине американских юношей и девушек, армия США защищает бизнес-интересы своих хозяев во всех уголках земного шара. В октябре 2017 года четверо американских спецназовцев погибли в Нигере. Когда об этом стало известно в Конгрессе, большинство законодателей не смогли скрыть своего удивления: они даже не предполагали, что американские солдаты развернуты и в этой далекой африканской стране.

Пару недель назад, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт, вице-президент США Майк Пенс заявил молодым офицерам, что им следует быть готовыми к военным действиям по "восстановлению арсенала демократии". Он назвал президента США Дональда Трампа "лучшим другом наших мужчин и женщин, находящихся на военной службе".

С такими "друзьями" у американских военнослужащих есть все шансы продолжить десятилетия гуманитарных интервенций и ковровых бомбардировок. Некоторым из них (если дойдет очередь) государство поможет с протезами, опиоидными обезболивающими и национальным флагом на хранение родственникам в случае гибели.

Артем Филиппов