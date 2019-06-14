Как американцев учат любить армию

Американцы любят свою армию - вот только армия не всегда отвечает им взаимностью.

Одним из важнейших столпов репутации США (по крайней мере внутри страны) видится американская армия. Как работает гигантская машина пропаганды, заставляющая американцев восхищаться своими вооруженными силами? С чем на самом деле сталкиваются те, кто решает поступить на военную службу, чтобы нести по планете свет "свободы и демократии"?

Американцы восхищаются своей армией так, как никаким другим государственным институтом. За последние два десятилетия снизилось уважение к судам, школе, прессе, Конгрессу, религии, большому бизнесу и практически всем другим основным системообразующим учреждениям. Единственным исключением остаются военные. В соцопросах Института Гэллапа не менее трех четвертей американцев на регулярной основе выражают свое одобрение вооруженными силами США.

Наденьте на человека военную форму, дайте ему в руки оружие – и ему будут поклоняться, несмотря на то, что сегодня с армией пересекается не более 1% населения США. Среди американцев распространено несколько инфантильное представление о практически всех военных или полицейских как непременно о "героях".

Как формируется подобное мнение, столь нетипичное для России, где вооруженные силы только в последние годы стали пользоваться уважением и авторитетом после долгого периода унижений?

А вот как. Например, в США редко можно услышать политика или публичную персону, которые бы осмелились открыто критиковать американских военных. И хотя конкретные военные конфликты внутри США могут жестко осуждаться, тем не менее подобная критика всегда будет сопровождаться ремаркой о том, что заявитель "поддерживает наши войска".

Свою лепту вносит и Голливуд, поставивший на поток фильмы и телесериалы, которые знакомят большинство американцев со своими вооруженными силами, практически всегда представляемыми в позитивном ключе. Известно, что в недрах Пентагона существует специальный отдел, бдительно следящий за содержанием новых кинолент о войне и армии. Нередки случаи, когда армия США оказывает помощь съемкам блокбастеров самой современной техникой и вооружениями. Неудивительно, что после выхода очередных "Трансформеров", в которых храбрые американские военные спасают главного героя, его миловидную подругу, а заодно и Землю от злых десептиконов, поливая врагов автоматным огнем, забрасывая гранатами и поражая ракетами, у американских военкоматов выстраиваются очереди из молодежи, жаждущей не только подвигов, но и получения билета в жизнь посредством суровой, но благородной армейской службы.

Добавьте к этому тот факт, что практически ни одно событие в мире профессионального американского спорта не обходится без участия военных, играющих заметную роль в церемонии исполнения национального гимна или выноса флага. В красивой форме, украшенной множеством нашивок и блестящих значков, шеренги военных (естественно составленные с учетом гендерно-расового разнообразия) вызывают неизменный восторг у зрителей.

Очень любят американские сценаристы устраивать в перерывах матчей "неожиданную" встречу военнослужащих, которые прямо в полевой униформе прибыли из Ирака или Сомали, с родными. Трогательная сцена с обнимающим маленьких детей бравым сержантом дарит отличные кадры для CNBC, FOX, ABC, ESPN и их кабельных дочек, транслирующих волнующие моменты в прямом эфире. Индустрия кино, спорта, даже компьютерные игры – все заточены под задачи военно-патриотического воспитания.

И еще. Несмотря на то, что служба по призыву была отменена президентом Никсоном в 1973 году, американцев с раннего детства продолжают готовить к возможной карьере в армии. Еще в школе маленькие американцы узнают о Декларации независимости, клянутся флагу США, учатся уважать американскую систему правления и читают в учебниках о подвигах национальных героев.

День поминовения в обыкновенной американской школе – важный этап патриотического воспитания, в котором принимают участие все учащиеся. Во время торжественного выступления первоклассники размахивают флажками и исполняют патриотическую песню "Янки-дудл", пятый класс читает известное стихотворение "На полях Фландрии", дети постарше разучивают "Off we go into the wild blue yonder" – официальный гимн ВВС США и т. д. После этого детей вывозят на автобусах к какому-нибудь национальному мемориалу или памятнику, где они могут возложить цветы и узнать о героях прошлого.

Ежегодно несколько миллионов американских детей и подростков занимаются в организациях бойскаутов и герлскаутов, "Гражданском военном патруле" и "Морских кадетских корпусах", патронируемых самыми известными политиками и общественными деятелями. В американских школах действуют добровольные курсы начальной военной подготовки (JROTC), которые в свое время закончили 40% американских генералов. Подобные двух- и четырехлетние курсы вневойсковой подготовки молодежи (ROTC) также охватывают не менее 300 колледжей для сухопутных войск, 600 колледжей для ВВС и 60 – для ВМС.

ROTC финансируются государством и являются основным источником пополнения вооруженных сил офицерскими кадрами, особенно в мирное время. Образ США, как "сияющего града на холме" и исключительной нации, формирует у будущих новобранцев чувство гордости за свою страну, избавляя их от рефлексии на тему чрезвычайности опасности для международных отношений американских гуманитарных интервенций, повторяющихся с пугающей частотой. Солдат армии США берет в руки винтовку и без вопросов несет в самые отдаленные уголки мира свет "свободы и демократии" (даже если его об этом не просят), не сомневаясь, что это единственно правильное решение. Подавляющее большинство американской молодежи рассматривают службу в армии и на флоте как проявление патриотизма.

При поступлении на военную службу новобранец также попадает под мощный воспитательный и идеологический пресс. Военнослужащий обязан посещать еженедельные групповые занятия по программам "Командная информация", "Моральное наследство", "Равные возможности", встречаться с представителями НАТО, участвовать в военных и национальных праздниках, внутренних и всеармейских соревнованиях. Наибольший интерес вызывают занятия по программе "Командная информация", которые ведутся непосредственным командиром и проходят в режиме обмена мнениями по темам: долг, честь, вооруженные силы на службе нации и т. п. Посильную помощь оказывает и церковь ("Час капеллана", регулярные богослужения).

Индивидуальное воздействие является главным методом воспитательной работы в американской армии. Например, армейские капелланы до 75% своего времени отдают под беседы с личным составом. Материальная составляющая также является особым стимулом к службе в армии: не говоря о льготах на медицинское обслуживание и возможности получить высшее образование за счет государственного бюджета, американец, даже прослуживший только 180 дней на действительной военной службе (срок для прохождения курса молодого бойца) и уволенный из армейских рядов не по статьям о недостойном поведении и криминальным проступкам, имеет право на льготы. После окончания срока службы многие военнослужащие становятся членами многочисленных ветеранских организаций: "Американский легион", "Ветераны зарубежных войн США" и т. п., которые, помимо миллиардных бюджетов, пользуются большим авторитетом и влиянием, поддерживая политику правительства США.

Сегодня американская армия видится монолитной структурой, пресекающей вольнодумство в своих рядах. Пример разоблачителя Челси Мэннинг, который, будучи солдатом, выложил в открытый доступ видео с расстрелом мирных иракских жителей американским боевым вертолетом, остаются единичными.

Тем удивительнее результаты опроса под названием "Как служба в армии повлияла на вас?", устроенного в твиттере министерством обороны США накануне Дня поминовения. Предполагалось, что полученные ответы сыграют на руку официальной пропаганде, но ожидаемого эффекта не случилось. Наоборот, более 10 тысяч американцев рассказали антивоенные истории о службе в армии, которые имели место с ними или их близкими. Реальная служба в американских вооруженных силах оказалась крайне далека от той картинки, которую рисует гигантская и эффективная машина пропаганды.

Многие из комментариев представляют собой собирательный портрет целых поколений, чьи жизни были разрушены американским военно-промышленным комплексом.

Люди рассказывали о самоубийствах, посттравматических стрессовых расстройствах, ночных кошмарах, депрессиях, алкоголизме, наркомании, биполярных расстройствах, разводах, проблемах со здоровьем в результате ранений и воздействия американского химического оружия.

"Моему лучшему школьному другу было отказано в излечении психических проблем, и он был вынужден поехать в третью командировку в Ирак, несмотря на то, что его организм не мог нормально функционировать. За две недели до отправки он принял горсть таблеток и выстрелил себе в голову", – свидетельствует типичное сообщение из опроса.

Другой твит: "Мой дядя служил в ВВС США и вернулся домой с неизлечимым посттравматическим стрессовым расстройством. Сегодня он страдает от серьезных побочных эффектов воздействия агента "оранж". Это затронуло всю нашу семью". Агент "оранж" – гербицид, применяемый армией США в 1961–1971 годах на территории Южного Вьетнама и Индокитая для уничтожения тропических лесов и растительности.

Приходя на службу, новобранец американской армии сталкивается с расизмом, неуставными отношениями, сексуальными домогательствами и суицидом. По статистике, уровень суицида среди американских военнослужащих удвоился в период 1999–2016 годов. Например, по итогам прошлого года корпус морской пехоты сообщил о самых высоких показателях самоубийств в своих рядах за целое десятилетие. Согласно недавнему двухгодичному докладу Пентагона, количество сексуальных преступлений в армии США выросло по сравнению с 2016 годом на 38%. Между тем 40% небелых солдат признаются, что сталкиваются в армии с проявлениями расовой нетерпимости. Разрушенное психическое и физическое здоровье бывшие военнослужащие приносят с собой на гражданку. Известно, что в среднем каждый день в США кончают счеты с жизнью 22 ветерана, нередко они делают это прямо на парковках и в приемных покоях медицинских учреждений министерства по делам ветеранов США.

Армия США – мощнейший военно-промышленный комплекс в истории мира с бюджетом в 750 млрд долларов. В своем прощальном обращении к нации (1961) президент Дуайт Эйзенхауэр предупреждал об опасности приобретения ВПК "необоснованного влияния" в правительственных кругах. Айк был абсолютно прав: сегодня под прикрытием идей о продвижении свободы и демократии, пользуясь патриотизмом и жаждой служить своей родине американских юношей и девушек, армия США защищает бизнес-интересы своих хозяев во всех уголках земного шара. В октябре 2017 года четверо американских спецназовцев погибли в Нигере. Когда об этом стало известно в Конгрессе, большинство законодателей не смогли скрыть своего удивления: они даже не предполагали, что американские солдаты развернуты и в этой далекой африканской стране.

Пару недель назад, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт, вице-президент США Майк Пенс заявил молодым офицерам, что им следует быть готовыми к военным действиям по "восстановлению арсенала демократии". Он назвал президента США Дональда Трампа "лучшим другом наших мужчин и женщин, находящихся на военной службе".

С такими "друзьями" у американских военнослужащих есть все шансы продолжить десятилетия гуманитарных интервенций и ковровых бомбардировок. Некоторым из них (если дойдет очередь) государство поможет с протезами, опиоидными обезболивающими и национальным флагом на хранение родственникам в случае гибели.

Артем Филиппов