Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя

Аргентина заинтересована в поставках из РФ материалов, компонентов и услуг для ракеты-носителя собственного производства Tronador. Об этом сообщил ответственный менеджер по кооперации с Россией Национальной комиссии по космической деятельности Аргентины (CONAE) Станислав Макарчук.

По его словам, аргентинская сторона заинтересована в получении предложений от РФ для их технического анализа. Проект Tronador предназначен для запуска на орбиту Земли небольших космических аппаратов весом до 750 кг, уточнил менеджер.

Под услугами от российской стороны подразумеваются консультации, добавил Макарчук, сообщает в четверг, 13 июня, "РИА Новости". "РФ имеет хороший опыт в части развития ракет-носителей и запусков, и эта тема представляет для нас большой интерес", — пояснил он.

Тема подобного взаимодействия обсуждалась во время прошедшей в конце мая межправкомиссии России и Аргентины по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Компания Veng, где CONAE принадлежит контрольный пакет, работает с российским "Росатомом" в части поставок углеволокна. Стороны готовы подписать меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в сфере исследования материалов для космической сферы и батарей для спутников.

В конце мая Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Ограничения введены в том числе "в отношении спутников и пусковых установок для предоставления услуг по запуску спутников". При этом уточняется, что запрет не касается пусков, которые будут совершены до 31 декабря 2022 года.