"Для безопасности населения": ВСУ заявили о приближении к Донецку

Украинские военные подошли к Донецку

В ВСУ заявили, что украинские силовики закрепились на новых позициях в так называемой "серой зоне" в Марьинке, то есть приблизились к Донецку. Там пояснили, что такое положение обеспечит большую безопасность для населения и лучшую просматриваемость позиций противника. При этом в самопровозглашенной Донецкой народной республике эту информацию опровергли, но признали, что обстрелы со стороны украинских силовиков усилились.

Украинские военнослужащие закрепились на новых позициях в Марьинке, и теперь расстояние от позиций ВСУ до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 м, сообщил в эфире радио "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.

По его словам, разведчики бригады вошли в так называемую "серую зону" для улучшения своего тактического положения.

Такая дислокация, как заверяет Ильницкий, "обеспечивает большую безопасность для населения", так как оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения.

"Это прежде всего безопасность людей. Это также улучшает и наше положение, отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия", - пояснил пресс-офицер.

Этот план, как он рассказал, разрабатывало командование бригады и высшее командование. Представитель бригады отметил, что вся эта схема была спланирована и выполнена украинскими военными до деталей.

Ильницкий уверен, что каждая, даже маленькая победа "мотивирует бойцов, мотивирует их дух". "Они понимают, что не стоят на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли", - сказал он.

Впрочем, в самой самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) такие данные украинских военнослужащих не подтвердили. Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил Донецкому агентству новостей, что продвижения ВСУ не было. "То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю - это так. Продвижение их вглубь Марьинки - нет", - сказал он. По словам Басурина, военнослужащие народной милиции республики продолжают занимать свои позиции.

В минских соглашениях указано, что линия разграничения проходит по окраине Марьинки. К востоку от поселка начинается Петровский район Донецка - юго-западная часть города.

Тем временем, ополчение регулярно отмечает усиление огня со стороны украинских силовиков. Представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что в течение понедельника, 10 июня, ВСУ выпустили 80 мин различного калибра по территории республики.

"С 07.20 до 22.50 (время совпадает с мск) вооруженные формирования вели обстрел территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись окраины Донецка, Головки и Ясиноватой. Всего за это время было выпущено 80 мин калибром 120 и 82 мм", - уточнил представитель ведомства.

Днем ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в прямом эфире телеканала "1+1" признала, что войска ВСУ убивают в Донбассе мирных жителей.

Она рассказала об этом в рамках обсуждения инициативы экс-президента страны и ныне представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы о необходимости запретить украинским военным обстреливать районы с мирными жителями.

Мендель уточнила, что украинские силовики атакуют жилые кварталы в Донбассе после "провокаций", то есть когда по ним стреляют военные ополчения с территорий детских садов, мирных районов и других мест, где находятся мирные жители.

"И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы", - рассказала представитель украинского лидера.

Вместе с тем глава ДНР Денис Пушилин отметил рост числа нарушений режима прекращения огня с приходом к власти Владимира Зеленского, о чем сообщил РИА "Новости".

По мнению Пушилина, Зеленский не отдает приказ о прекращении огня из-за слабого авторитета. Глава ДНР также выразил уверенность, что Зеленский в принципе "мало на что влияет". В результате украинский лидер вынужден оправдываться, обвиняя Россию в участии в гражданской войне в Донбассе, считает Пушилин.

Обострение ситуации в Донбассе отметили и в министерстве обороны Украины.

Официальный представитель ведомства Александр Мотузяник отметил, что за 7 июня было зафиксировано девять обстрелов, в результате которых два военных погибли и восемь пострадали.

"Обстановка в районе проведения операции объединенных сил существенно обострилась", - приводит его слова РИА "Новости".

В тот же день представитель народной милиции ДНР заявил о попытке прорыва, которую украинские военные предприняли на Горловском направлении.

По его словам, 6 июня 30 бойцов полка "Азов" атаковали подразделения самопровозглашенной республики.

"Атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвались на минных полях", - сообщил он.

В армии ополчения проинформировали о гибели двух украинских военнослужащих и ранении девяти.

Лидия Мисник