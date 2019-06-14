В Бурятии впервые апробирован способ по борьбе с БЛА при помощи комплексов РЭБ "Житель"

ЦАМТО, 13 июня. В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Республике Бурятия, впервые апробирован способ борьбы с БЛА условного противника при помощи комплексов РЭБ "Житель".

С помощью этой современной автоматизированной станции помех специалисты РЭБ вывели из строя навигационную систему БЛА условного противника на удалении в несколько десятков километров от места развертывания подразделения.

В свою очередь, военнослужащие подразделений ПВО на реальных целях решали задачи по обнаружению летящих на малых и средних высотах разведывательных БЛА.

Экипаж автоматизированной станции помех РЭБ обнаруживал источники радиоэлектронных излучений условного противника и оперативно передавал их координаты расчетам ПВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.