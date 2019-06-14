Самый большой в России искусственный танковый вододром открылся в омском институте

ЦАМТО, 13 июня. Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков открыл в Омском автобронетанковом инженерном институте самый большой в Российской Федерации искусственный танковый вододром.

Этот объект глубиной 5 м позволит военнослужащим выполнять ряд уникальных заданий, включая эвакуацию при затоплении боевой машины.

"Это уникальный для Вооруженных сил России танковый вододром, который построен на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Ширина водоема позволяет одновременно выполнять упражнение как под водой, так и на воде. Длина составляет 120 метров", – заявил Д,Булгаков.

Это первый в стране искусственный водоем, длина которого составляет 120 м, ширина – 70 м, глубина – 5 м. Его параметры позволяют выполнять одновременно упражнения как под водой, так и на воде, отрабатывать форсирование водных преград на боевых машинах пехоты, танках, проводить тренировки по экстренной эвакуации экипажа при затоплении боевой машины, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.