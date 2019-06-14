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14.06.2019
ЦАМТО

Компания Saab начала летные испытания третьего образца истребителя "Грипен E"

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Источник изображения: Фото: lentoposti.fi

ЦАМТО, 13 июня. Как сообщило Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV), в рамках продолжения разработки многоцелевого истребителя JAS-39E ("Грипен NG") начались летные испытания третьего испытательного образца самолета.

Опытный образец с бортовым номером 39-10 выполнил первый полет 10 июня на аэродроме Saab в Линчепинге. Во время 57-минутного полета были проверены летные характеристики истребителя, а также функционирование основных систем. Как заявлено, самолет в воздухе вел себя аналогично двух первым образцам. Компания намерена продолжить испытания с постепенным увеличением сложности, высоты и скорости полета. После трех полетов будет проведена оценка соответствия образца просчитанным моделям.

Как сообщал ЦАМТО, парламент Швеции в декабре 2012 года одобрил предложенную правительством в рамках рассмотрения бюджета на 2013 год программу дальнейшего усовершенствования истребителя "Грипен" и поставку ВВС страны от 40 до 60 новых "Грипен E" ("Грипен NG", "Грипен E/F"). В январе 2013 года правительство Швеции приняло решение о принятии на вооружение ВВС страны 60 многоцелевых истребителей "Грипен E". Всего в рамках программы разработки и принятия на вооружение ВВС Швеции "Грипен E" были подписаны три ключевых контракта.

Для испытаний должны быть собраны три опытных образца. Первый, 39-8, предназначен, главным образом, для проверки планера и систем управления. Второй, 39-9, используется для отладки тактических систем, третий, 39-10, – предназначен для испытаний в качестве предсерийного самолета. Первые серийные машины должны быть переданы ВВС Швеции в 2019 году. Полностью поставки должны завершиться к 2026 году. В этот период ВВС Швеции планируют снять с вооружения 100 истребителей "Грипен" версий C/D.

Церемония выкатки первого испытательного образца истребителя "Грипен E" состоялась на предприятии Saab в Линчепинге 18 мая 2016 года. Его летные испытания начались 15 июня 2017 года. Второй опытный образец, 39-9, выполнил первый полет 26 ноября 2018 года.

Единственный на текущий момент зарубежный покупатель самолета, Бразилия, разместила начальный заказ на 28 одноместных "Грипен E" и восемь двухместных "Грипен F". Поставки самолетов ВВС Бразилии должны начаться в 2019 году и завершиться к 2024 году.

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Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
Gripen NG
Компании
SAAB
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