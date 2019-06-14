США работают над запросом Польши по закупке истребителей F-35

ЦАМТО, 13 июня. США в настоящий момент ведут работу над удовлетворением запроса Польши на покупку истребителей F-35. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в рамках телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Они (Польша) уже подготовили запрос по закупке F-35, и мы работаем над формальностями с нашими военными, чтобы направить им итоговое предложение", – сказал он.

Ранее польский источник, знакомый с ситуацией, сообщил "РИА Новости", что власти Польши надеются форсировать получение американских истребителей F-35, если США отменят поставку этих самолетов Турции. В марте глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года. Речь идет об американских истребителях F-35. Данные самолеты заменят Су-22 и МиГ-29 советского производства.