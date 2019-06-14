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14.06.2019
Российская газета

Появились первые фото АПЛ "Борей" в новом облике

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Источник изображения: rg.ru

Атомный подводный крейсер "Князь Владимир" продолжил заводские ходовые испытания в Северодвинске. В Сети впервые появились качественные фото корабля, позволяющие оценить изменения в его облике.

Напомним, "Князь Владимир" - первая подлодка, построенная по усовершенствованному проекту "Борей-А". Помимо модернизированного оборудования и улучшенных боевых характеристик, изменения коснулись и внешнего вида 170-метрового корабля. Новость о начале ходовых испытаний субмарины сопровождалась маленьким снимком, сделанным во время ночного выхода "Князя Владимира" в море - на нем можно различить лишь контуры и ходовые огни гигантской подлодки. Теперь появилась возможность рассмотреть обновленный "Борей" повнимательнее.

Новая АПЛ лишилась самых заметных черт прежних "Бореев": рубки с отрицательным углом атаки и "горба" ракетных шахт за ней. "Князь Владимир" выглядит более обтекаемым, корпус плавно переходит в рубку. Прежде в СМИ появлялись сообщения, что "Борей-А" вооружат 20 баллистическими ракетами "Булава" вместо 16, но они не подтвердились.

- В увеличении количества ракет на подлодке нет смысла, поскольку большая концентрация ядерных средств пораждения в одном месте выгодна противнику - он может вывести их из строя одним ударом. К тому же 20 ракет быстро выпустить сложнее, чем 16, - рассказал сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов.

"Князь Владимир" - четвертая АПЛ типа "Борей", служить она будет на Северном флоте. Следующий корабль серии, "Князь Олег" завершил гидравлические испытания корпуса. Он также строится по проекту "Борей-А", но отличается от "Князя Владимира". По итогам испытаний обеих подлодок будет принято решение об окончательном облике усовершенствованного ракетоносца.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Проекты
955 Борей
СФ
Ядерный щит
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