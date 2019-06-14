Украина получит от США ещё четыре списанных катера типа Island

Военно-морские силы Украины пополнятся еще четырьмя американскими катерами типа Island, ранее стоящих на вооружении Береговой охраны США и в последствии списанных. Об этом сообщает одесское издание "Думская.net" со ссылкой на источник в штабе ВМС Украины.

Источник изображения: topwar.ru

По данным издания, в настоящее время ведутся переговоры с США о передаче ВМСУ еще четырех катеров типа Island в придачу к двум уже полученным Украиной. Сообщается, что катера США передаст якобы совсем бесплатно, единственное, что требуется от украинской стороны - это "определиться с модернизацией комплекса радиотехнического вооружения и другими техническими моментами".

Отмечается, что катера будут поставлены из числа находящихся на хранении в Балтиморе, откуда были поставлены два первых. Представители Украины уже осмотрели имеющиеся базу и выбрали четыре наиболее подходящих.

В штабе ВМСУ заявили, что после ввода всех катеров в состав украинского флота, из них будет сформирован отдельный дивизион.

Будет сформирован целый дивизион из шести "Айлендов", который не только сможет контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО

- заявил военный источник издания.

Также, по его словам, катера получат самое разнообразное вооружение — от минно-тральных модулей до американских противокорабельных ракет "Гарпун". Имеются варианты установки украинских ПКР "Нептун".

Напомним, что первые два катера, полученные ВМС Украины от США, прибудут в Одессу на сухогрузе в конце августа-начале сентября этого года. Катера, получившие названия "Старобельск" и "Славянск" в настоящее время находятся в Балтиморе, где проходят цикл ходовых и швартовных испытаний после расконсервации.

Киев полностью оплатил расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку катеров, а также подготовку личного состава.