В Германии рассказали о российском "оружии конца света"
Немецкие СМИ заявили о лидерстве России в гонке вооружений и назвали российскую противоракету ПРС-1М оружием конца света.
По данным журнала Stern, Россия располагает преимуществом в области гиперзвукового оружия, что дает право говорить о лидерстве Москвы в гонке вооружений.
"Эта противоракета создана на случай возможной ядерной войны и предназначена для перехвата ракет США и защиты Москвы и других городов", – отмечает журнал.
Издание также называет ракету самой быстрой в мире. "ПРС-1М – настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир", – резюмирует журнал.
ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 "Амур". Первые испытания противоракеты прошли в феврале прошлого года. Она способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час. Ранее СМИ сообщали, что ПРС-1М может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах от пяти до пятидесяти километров.
Алина Назарова
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