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14.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Германии рассказали о российском "оружии конца света"

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Источник изображения: Russian News Center/youtube.com

Немецкие СМИ заявили о лидерстве России в гонке вооружений и назвали российскую противоракету ПРС-1М оружием конца света.

По данным журнала Stern, Россия располагает преимуществом в области гиперзвукового оружия, что дает право говорить о лидерстве Москвы в гонке вооружений.

"Эта противоракета создана на случай возможной ядерной войны и предназначена для перехвата ракет США и защиты Москвы и других городов", – отмечает журнал.

Издание также называет ракету самой быстрой в мире. "ПРС-1М – настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир", – резюмирует журнал.

ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 "Амур". Первые испытания противоракеты прошли в феврале прошлого года. Она способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час. Ранее СМИ сообщали, что ПРС-1М может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах от пяти до пятидесяти километров.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
А-135
ПРС-1М
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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