Войти
14.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Пакистан заинтересовался российским оружием

531
0
+1
Бойцы Группы специального назначения (SSG) пакистанской армии на параде в Исламабаде
Бойцы Группы специального назначения (SSG) пакистанской армии на параде в Исламабаде.
Источник изображения: AFP

Пакистан заинтересован в покупке вооружения у России, военные этой страны уже находятся в контакте с российскими коллегами по данному вопросу, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Хан заявил, что Исламабад "присматривается" к российскому оружию, и он знает, что пакистанские военные находятся в контакте с российскими коллегами, передает РИА "Новости".

Говоря о связях Пакистана с США в сфере военно-технического сотрудничества, он отметил, что "холодная война закончилась", и если до этого Исламабад имел тесные связи с Вашингтоном, а Индия – с СССР, то "сейчас нет такой ситуации".

Хан в то же время подчеркнул, что в Пакистане предпочли бы военным тратам большие расходы на экономическое развитие.

"Мы надеемся, что наше напряжение с Индией уменьшится и нам не придется закупать оружие потому, что мы хотим тратить деньги на человеческое развитие", – пояснил премьер-министр.

Хан также заявил, что рассчитывает посетить Россию с официальным визитом. Он отметил, что считает важным факт сближения Исламабада и Москвы.

Кроме того, Пакистан надеется отправить торговые делегации в Россию и планирует пригласить российские делегации для изучения инвестиционных возможностей.

"Думаю, есть российская сталелитейная компания, которая заинтересована в инвестициях в наш сталелитейный завод в Карачи. Вообще-то он был построен Россией. Этот завод в Пакистане был когда-то построен русскими", – заявил Имран Хан.

Напомним, в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что контакты Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом не планировались.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
07.03.2019
"Индия и Пакистан: конфликт с положительной суммой"
21.02.2019
Aero India 2019: что Россия может предложить для ОПК Индии
08.10.2018
"Триумф" Индии. Что даст стране покупка российской системы С-400
17.08.2016
На грани спорта и войны (ECHO24, Чехия)
20.06.2013
Ядерное предложение
15.11.2007
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ВПЛОТНУЮ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЗАКУПКОЙ РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 11:21
  • 23
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 14.06 11:19
  • 10
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
  • 14.06 11:15
  • 5
Нужны ли России новые авианосцы
  • 14.06 10:48
  • 1
Последний из семейства Ан-12
  • 14.06 10:10
  • 3
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 14.06 10:07
  • 1
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 14.06 09:58
  • 1
Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
  • 14.06 09:25
  • 1
Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя
  • 14.06 09:01
  • 67
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 14.06 08:09
  • 1
Как советская подлодка протаранила авианосец США
  • 14.06 08:07
  • 1
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
  • 14.06 07:27
  • 1
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
  • 14.06 07:16
  • 1
Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области
  • 14.06 07:14
  • 1
В США испытали гиперзвуковое оружие
  • 14.06 06:51
  • 1
Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО