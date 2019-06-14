Войти
14.06.2019
Военно-промышленный курьер

После подписания "пакта Трампа – Дуды" ожидается катание на F-35

295
0
-1
Источник изображения: vpk-news.ru

Становятся известными первые подробности "пакта Трампа - Дуды" - так в Польше уже прозвали соглашение, подписанное в Вашингтоне президентами США и Польши.

Дональд Трамп заявил, что принял решение дополнительно дислоцировать на территории Польши 2 тыс. солдат США. Правда, они прибудут не из Америки.

"Речь идёт об отправке двух тысяч американских солдат из Германии в Польшу. Я ещё не определился с размещением войск в Польше, но я обдумываю это, - цитируют американского лидера польские СМИ. - Я думаю, что приеду в Польшу, но я пока не знаю, когда (вопрос прозвучал о том, появится ли Трамп 1 сентября в Гданьске на 80-летие начала Второй мировой войны)".

Журналисты спросили президента США о том, как он реагирует на проблемы с демократией в Польше (накануне директор американской правозащитной организации Human Rights First Мелисса Хупер заявила, что военная поддержка США станет "зелёным светом" для злоупотребления правом и демократией в Польше, что в конечном итоге "может ослабить НАТО"). Президент Польши Анджей Дуда, прежде чем ответил Трамп, успел парировать: "Кто-то вас обманул, демократия в Польше идеальна". 

Президент Америки ответил проще: "Мне плевать на состояние демократии в Польше. Я знаю поляков, знаю польских лидеров, у Польши всё хорошо, и это будет в будущем, как и в экономических вопросах".

Eadaily отмечает, что также на встрече стало известно, что руководство США приготовило чете Дуда сюрприз в виде полёта на истребителе F-35, поставки которого должны начаться в Польшу на следующий год.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Продукция
F-35
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
14.06.2019
"Поляки смелее русских": Дуда пожаловался Трампу на Россию
09.04.2019
Польша предает собственный ВПК ради противостояния с Россией
05.04.2019
Le Monde (Франция): нужно переосмыслить НАТО и подумать о том, что будет после нее
29.09.2016
О какой угрозе России можно говорить?
10.08.2016
Американцы инвестируют в новые бомбы, хотя Обама мечтал о другом (Polityka, Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 10:48
  • 1
Последний из семейства Ан-12
  • 14.06 10:10
  • 3
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 14.06 10:07
  • 1
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 14.06 09:58
  • 1
Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
  • 14.06 09:53
  • 4
Нужны ли России новые авианосцы
  • 14.06 09:25
  • 1
Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя
  • 14.06 09:01
  • 67
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 14.06 08:09
  • 1
Как советская подлодка протаранила авианосец США
  • 14.06 08:07
  • 1
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
  • 14.06 07:27
  • 1
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
  • 14.06 07:16
  • 1
Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области
  • 14.06 07:14
  • 1
В США испытали гиперзвуковое оружие
  • 14.06 06:51
  • 1
Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО
  • 14.06 06:46
  • 21
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 14.06 00:20
  • 18
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным