После подписания "пакта Трампа – Дуды" ожидается катание на F-35

Становятся известными первые подробности "пакта Трампа - Дуды" - так в Польше уже прозвали соглашение, подписанное в Вашингтоне президентами США и Польши.

Дональд Трамп заявил, что принял решение дополнительно дислоцировать на территории Польши 2 тыс. солдат США. Правда, они прибудут не из Америки.

"Речь идёт об отправке двух тысяч американских солдат из Германии в Польшу. Я ещё не определился с размещением войск в Польше, но я обдумываю это, - цитируют американского лидера польские СМИ. - Я думаю, что приеду в Польшу, но я пока не знаю, когда (вопрос прозвучал о том, появится ли Трамп 1 сентября в Гданьске на 80-летие начала Второй мировой войны)".

Журналисты спросили президента США о том, как он реагирует на проблемы с демократией в Польше (накануне директор американской правозащитной организации Human Rights First Мелисса Хупер заявила, что военная поддержка США станет "зелёным светом" для злоупотребления правом и демократией в Польше, что в конечном итоге "может ослабить НАТО"). Президент Польши Анджей Дуда, прежде чем ответил Трамп, успел парировать: "Кто-то вас обманул, демократия в Польше идеальна".

Президент Америки ответил проще: "Мне плевать на состояние демократии в Польше. Я знаю поляков, знаю польских лидеров, у Польши всё хорошо, и это будет в будущем, как и в экономических вопросах".

Eadaily отмечает, что также на встрече стало известно, что руководство США приготовило чете Дуда сюрприз в виде полёта на истребителе F-35, поставки которого должны начаться в Польшу на следующий год.