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14.06.2019
Интерфакс-АВН

Израиль нанес авиаудары по подземным объектам ХАМАС в секторе Газа

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F-15 ВВС Израиля
F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: Пресс-служба ВВС Израиля

Иерусалим. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Авиация Израиля нанесла удары по подземным объектам ХАМАС в секторе Газа в начале четверга в ответ на ракету, выпущенную по югу Израиля.

Армия обороны Израиля заявила, что истребители бомбили "подземную террористическую инфраструктуру на базе, принадлежащей террористической группировке ХАМАС на юге сектора Газа".

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на запущенную с сектора Газа на территорию Израиля ракету.

"Один пуск зафиксирован из сектора Газа по Израилю. Ракета перехвачена системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Нападение было совершено спустя несколько часов после того, как Израиль объявил о введении полной военно-морской блокады сектора Газа в наказание за запуски из анклава воздушных шаров со взрывными устройствами.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Израиль
Продукция
Железный купол
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