ПРОфессионалы

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о том, как расширяются возможности обороны с вводом в строй новых противоракет

В конце прошлой недели на полигоне в Сары-Шагане (Казахстан) боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно провел пуск новой ракеты российской системы ПРО. В официальном сообщении говорится, что ракета полностью подтвердила свои возможности, поразив условную цель с заданной точностью. Минобороны России продемонстрировало кадры подготовки и проведения пуска нового варианта противоракеты ближнего эшелона системы ПРО 53Т6, известной на Западе как ABM-3 Gazelle.

Новый вариант ракеты 53Т6 — это вновь произведенная на российских предприятиях модернизированная противоракета 53Т6М, первый пуск которой был выполнен 24 ноября 2017 года. Известно о нескольких отличиях нового изделия от базового варианта, который был принят на вооружение в составе системы ПРО А-135 в 1995 году.

В первую очередь это произведенный заново уникальный твердотопливный двигатель новой ракеты. Его особенность — использование смесевого топлива с высоким удельным импульсом. Восстановление производства двигателей для новых противоракет 53Т6М велось подмосковным заводом "Авангард" с 2010 года.

Второе отличие — в ракете использован корпус, производство которого теперь полностью локализовано на территории России.

Третье — у ракеты модернизирован комплекс арсенального и заряжающего оборудования. Как минимум, используется новая транспортно-установочная машина, выполненная в виде полуприцепа с тягачом "КамАЗ". Такая машина обеспечивает транспортировку и заряжание в шахтную пусковую установку системы ПРО транспортно-пусковых контейнеров с ракетами с термостатированием контейнера при любой температуре. Этот агрегат разработан и производится МКБ "Искра".

И наконец, как мы можем судить по открытым источникам, ракета взаимодействует с обновленной и модернизированной системой ПРО А-235, которая приходит на смену системе ПРО Москвы и Центрального промышленного района А-135, принятой на вооружение более 20 лет назад.

53Т6М, так же как и ее предшественница, является противоракетой ближнего эшелона перехвата системы ПРО и обеспечивает уничтожение высокоскоростных баллистических целей типа боевых блоков межконтинентальных ракет на дальности примерно от 5 км до 80 км и на высотах от 5 км до 30 км. В новой системе ПРО А-235 ракетами 53Т6М будут уничтожаться цели, которые не смогут остановить будущие дальние и средние эшелоны системы ПРО страны: стационарные комплексы с дальними и средними противоракетами, космические станции с противоракетными возможностями, корабли ВМФ, оснащенные морским вариантом ЗРС С-500 и наземные мобильные комплексы дальнего действия типа комплекса "Нудоль".

Ракеты 53Т6 в свое время имели ядерное оснащение — боеголовку малой мощности, которая гарантированно уничтожала цель даже в случае небольшого промаха. Скорее всего, модернизированный вариант ракеты также несет ядерную боевую часть. Безусловно, за счет обновления системы управления должна улучшиться и точность наведения ракет на цель.

Вообще, по понятным причинам о возможностях новой системы ПРО А-235 какой-то конкретной публичной информации нет. Но можно сделать некоторые предположения, исходя из того что система А-235 базируется на обновленной РЛС "Дон-2Н" предыдущей системы ПРО А-135 и по-прежнему является системой ПРО Центрального региона.

Скорее всего неизменной останется дальность обнаружения целей. Она может быть и расширена за счет создания единого информационного поля противоракетной обороны, интегрированного с системами предупреждения о ракетном нападении, возможности которых значительно улучшились после ввода в строй сети РЛС типа "Воронеж".

Конечно, значительно должны измениться возможности командно-вычислительного центра новой системы ПРО. Именно от программно-аппаратного комплекса и средств связи зависит количество одновременно отслеживаемых и поражаемых системой целей. Этим центром выполняется и наведение на цели ракет и самой системы ПРО, и смежных систем и комплексов. Собственно, современный противоракетный бой ведут компьютеры системы ПРО.

Думаю, что интеграционные и информационные возможности в XXI веке также могут быть значительно расширены — система должна отдавать и получать информацию из множества смежных источников информации других родов войск, а также из всех межвидовых информационных систем.

Работы по модернизации системы ПРО вступили в активную фазу еще в 2009 году. Сейчас, вероятно, они в финальной фазе и будут завершены в течение ближайших 1–2 лет. Вполне, вероятно, что замена старых ракет 53Т6 в шахтах на боевых позициях московской системы ПРО была начата еще в прошлом году. По крайней мере, новые транспортно-заряжающие установки для ракет 53Т6М не раз отмечались западными наблюдателями на спутниковых снимках позиционных районов системы А-135/А-235 под Москвой. Возможно, западные спутники застали войсковую отработку новых заряжающих комплексов, но нельзя исключать и вероятное начало замены старых ракет на новые.

Такую замену просто необходимо было выполнить для сохранения потенциала системы ПРО в принципе — твердое топливо стареет и даже в условиях идеального хранения срок службы ракет 53Т6 был на исходе. Сегодня мы становимся свидетелями смены боеголовок со значительным улучшением характеристик и возможностей российской системы ПРО.

Автор — военный эксперт, главный редактор портала Militaryrussia

Мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции