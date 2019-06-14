Войти
14.06.2019
Военное обозрение

Испытания гиперзвуковой системы HSTDV в Индии завершились неудачей

295
0
0

Неудачей завершились испытания индийской гиперзвуковой системы HSTDV. Старт осуществлялся с полигона, расположенного на острове доктора Абдула Калама (до сентября 2015 года - остров Уилера) в штате Одиша (Индия).

Источник изображения: topwar.ru

Разработчики HSTDV сообщили о том, что скорость, которую должен был развить аппарат, в планах составляла 6 скоростей звука (6 М). При этом сам аппарат планировалось выводить на высоту 30-40 км ракетой-носителем Agni-I.

Индийские СМИ со ссылкой на лиц, проводивших испытания, пишут, что испытания провалились, так как Agni-I после старта перешла в режим неконтролируемого полёта и не смогла достичь заданной высоты.

Изначально предполагалось, что гиперзвуковой модуль должен был на высоте более 30 км отделиться от ракеты-носителя и перейти в автономный полёт при использовании собственных реактивных двигателей.

Разработчики аппарата отмечают, что неудачный запуск позволит провести работу по устранению критических ошибок, допущенных при разработке программы. Дополнительно отмечено, что уже анализируются параметрические данные полёта ракеты-носителя.

В Индии планируют использовать перспективную систему в гражданских и военных целях. В частности, заявлено, что HSTDV станет вариантом вывода спутников на орбиту, а также- одним из этапов создания ракетного гиперзвукового оружия.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Agni БР
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
11.02.2019
Гуаньча (Китай): первая в мире гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение, но пока что неофициально
11.02.2014
Индия напугала весь мир ракетами
04.03.2013
Публичные мероприятия и фактическая выгода
12.08.2010
Министр обороны Индии проинформировал парламент о ходе реализации ряда ракетных программ
25.09.2007
Россия и Индия создадут новую гиперзвуковую ракету. Что происходит в российской ракетной корпорации?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 11:15
  • 5
Нужны ли России новые авианосцы
  • 14.06 10:48
  • 1
Последний из семейства Ан-12
  • 14.06 10:10
  • 3
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 14.06 10:07
  • 1
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 14.06 09:58
  • 1
Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
  • 14.06 09:25
  • 1
Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя
  • 14.06 09:01
  • 67
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 14.06 08:09
  • 1
Как советская подлодка протаранила авианосец США
  • 14.06 08:07
  • 1
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
  • 14.06 07:27
  • 1
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
  • 14.06 07:16
  • 1
Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области
  • 14.06 07:14
  • 1
В США испытали гиперзвуковое оружие
  • 14.06 06:51
  • 1
Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО
  • 14.06 06:46
  • 21
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 14.06 00:20
  • 18
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным