Испытания гиперзвуковой системы HSTDV в Индии завершились неудачей

Неудачей завершились испытания индийской гиперзвуковой системы HSTDV. Старт осуществлялся с полигона, расположенного на острове доктора Абдула Калама (до сентября 2015 года - остров Уилера) в штате Одиша (Индия).

Источник изображения: topwar.ru

Разработчики HSTDV сообщили о том, что скорость, которую должен был развить аппарат, в планах составляла 6 скоростей звука (6 М). При этом сам аппарат планировалось выводить на высоту 30-40 км ракетой-носителем Agni-I.

Индийские СМИ со ссылкой на лиц, проводивших испытания, пишут, что испытания провалились, так как Agni-I после старта перешла в режим неконтролируемого полёта и не смогла достичь заданной высоты.

Изначально предполагалось, что гиперзвуковой модуль должен был на высоте более 30 км отделиться от ракеты-носителя и перейти в автономный полёт при использовании собственных реактивных двигателей.

Разработчики аппарата отмечают, что неудачный запуск позволит провести работу по устранению критических ошибок, допущенных при разработке программы. Дополнительно отмечено, что уже анализируются параметрические данные полёта ракеты-носителя.

В Индии планируют использовать перспективную систему в гражданских и военных целях. В частности, заявлено, что HSTDV станет вариантом вывода спутников на орбиту, а также- одним из этапов создания ракетного гиперзвукового оружия.