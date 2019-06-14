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14.06.2019
ТАСС

Жители Читы смогут увидеть робота-сапера "Уран-6" на форуме "Армия-2019"

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Мобильный робототехнический комплекс "Уран-6"
Мобильный робототехнический комплекс "Уран-6".
Источник изображения: Вестник Мордовии

На форуме также продемонстрируют многофункциональный комплекс беспилотной авиации "Орлан-10", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2", тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" и многое другое

ЧИТА, 13 июня. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2019" состоится с 28 по 30 июня 2019 года в Забайкальском крае, военнослужащие продемонстрируют экспозицию вооружения и военной техники, в том числе робота-сапера "Уран-6". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет на полигоне учебного центра округа Песчанка. Одной из его особенностей станет статический показ робототехнического комплекса разминирования "Уран-6", а также многофункциональный комплекс беспилотной авиации "Орлан-10", - сообщили в ВВО.

Кроме того, зрители увидят современные зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2", тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" и транспортно-заряжающую машину к ней. "Гости форума ознакомятся со ствольной артиллерией, в частности 152-миллиметровой гаубицей "Мста-Б", самоходными артиллерийскми установками "Акация", "Гвоздика". Экспозицию дополнят танк Т-72Б3, БМП-2, техника связи и радиоэлектронной борьбы, а также исторические образцы вооружения - легендарные Т-34 и Су-100", - добавили в пресс-службе.

Всего военнослужащие представят на форуме около 35 единиц военной техники, в том числе вертолеты МИ-8АМТШ, Ми-8АМТШ-В, зенитно-ракетную систему С-300ПС. "Также запланирован демонстрационный показ преодоления водной преграды танками и БМП, выполнения учебных задач по инженерной и военно-медицинской подготовке, пролет легкомоторной авиации ДОСААФ с высадкой парашютистов", - добавили в ВВО.

В ходе форума развернут пункт отбора на военную службу по контракту. Посетителей угостят солдатской кашей и чаем с полевой кухни.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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